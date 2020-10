La misteriosa doble de Melania Trump: resurge la loca teoría tras la última imagen de la primera dama

Una rocambolesca teoría sobre la existencia de una doble de Melania Trump recorre las redes sociales desde que un internauta llamado Joe Vargas compartiera un vídeo en 2017 en el que aparecía junto a su marido, Donald Trump, con la frase: "Esta no es Melania". La publicación de Vargas, que resaltaba las supuestas diferencias entre la primera dama y la presunta mujer que le sustituiría en algunos actos, adquirió tal alcance que aún hoy sigue vigente esta teoría de la doble de la eslovena.

El 8 de marzo de 2019, el hahstag #FakeMelania volvió a retumbar en las redes debido a una instantánea de los Trump visitando Alabama en apoyo a las víctimas del tornado que dejó más de una veintena de fallecidos. El recasting de Melania es lo peor que he visto desde el recasting de la tía Viv en El príncipe de Bel Air. #FakeMelania", escribía un usuario en aquellos momentos.

The recasting of Melania is the worst I've seen since they recast Aunt Viv in Fresh Prince #fakemelania pic.twitter.com/HDIMi7FDAh