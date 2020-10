Clemente Lequio se pronuncia tras la polémica con su padre, Alessandro Lequio, y se abre en canal: "Estoy casado"

Clemente Lequio, hijo de Alessandro Lequio y hermano de Álex, ha estallado en Instagram tras las últimas publicaciones sobre su vida. El joven ha aclarado el malentendido con su padre, ha hablado sobre el dolor que siente por la muerte de su hermano y ha pedido que se respete su vida privada. Además, ha desvelado un dato sorprendente sobre su situación sentimental.

El hijo de Antonia Dell'Atte se grabó este domingo en el interior de un coche para explicar su punto de vista: "Buenas tardes desde Miami. Soy muy afortunado y obviamente vivo en Estados Unidos alejado de la prensa y del cotilleo. De Facebook e Instagram intento permanecer alejado y soy una persona muy discreta".

El ex modelo aclaró que no tiene intenciones de airear su vida personal y develó un dato hasta entonces desconocido sobre su vida: "No me gusta vender mi vida privada. Es más, vivo aquí en Estados Unidos, estoy casado y yo no vendo mi vida privada. Así he sido criado. No me gusta hacer ver y soy una persona muy discreta".

Clemente hace oídos sordos de las críticas que recibe por ser 'hijo de'. Desveló que tiene un trabajo como todos que le requiere mucho esfuerzo: "He visto gente que dice que soy pijo y que hago demagogia. Ha habido una etapa que me dedicaba a la música y era DJ y tenía más tiempo para mí. En este momento no tengo tanto tiempo para mí porque trabajo entre 50 horas y 60 horas a la semana. En este momento soy camarero, soy mesero".

Lequio abrió su cuenta de Instagram para zanjar todos los malentendidos: "He decidido vivir alejado del mundo de la prensa. Veo que desafortunadamente hay que explicar un poco porque he recibido también llamadas y mensajes de periodistas que quieren que explique lo que hago. Lo explico por aquí, lo sabéis todos y no lo vendo. No hay problema", aclaró.

De este modo, desmintió que tenga una mala relación con su padre, quien insinuó que tenía unos kilos de más levantando una gran revuelo: "Yo con mi padre no tengo ningún problema. La gente que dice que yo he dicho lo que he dicho y que hago lo que hago para ir en contra de mi padre... yo con mi padre no tengo ningún problema y hablamos cada día", aseguró.

Lequio también se pronunció sobre la triste pérdida de su hermano, que falleció el pasado 13 de mayo como consecuencia del cáncer: "De la muerte de mi hermano yo no hablo, no hablo más. He dicho solo una cosa que era para aclarar (en referencia a su polémica ausencia en el funeral) porque es un tema delicado, del cual he sufrido mucho", explicó.

Clemente tiene impotencia por no haber estado junto al hijo de Ana Obregón en sus últimos días: "He estado viviendo aquí, encerrado, en cuarentena, sabiendo que mi pobre hermano le faltaban semanas de vida. Cada uno vive el drama como lo vive y ha sido de verdad un trauma del cual tanto yo como toda mi familia nos estamos recuperando. Estamos sufriendo. Sufro mucho porque tengo que salir adelante y tengo una familia a la que le tengo que dar de comer", sentenció.