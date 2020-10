Eugenia Martínez de Irujo triunfa con su exposición: vende más de 60 cuadros en tres días

Eugenia Martínez de Irujo está de enhorabuena. La hija de la duquesa de Alba inauguró la semana pasada su esperada exposición de más de 60 cuadros y tan solo unos días después se han vendido todas las obras. Todos los beneficios recaudados van destinados a la Fundación Querer, que ayuda a niños que padecen enfermedades raras.

La aristócrata ha vendido las obras expuestas en tan solo tres días y, además, ha cedido otras diez a la fundación. De estas últimas tan solo quedan tres disponibles, según ha podido saber Semana. "Está súper contenta y súper ilusionada", confiesa Eva Revuelta, de la fundación, a la misma revista. Eugenia, además, se mostró pletórica a través de su cuenta de Instagram: "Gracias a todos por vuestra colaboración", expresó.

La exposición de Eugenia se inauguró el pasado jueves en la Galería Valverde de Madrid, donde estuvo acompañada por su marido, Narcís Rebollo, y su hija, Tana Rivera. También por su sobrino Fernando Fitz-James Stuart y su mujer, Sofía Palazuelo. Algunas conocidas como Rachel Valdés - la novia cubana de Alejandro Sanz - y Lola Índigo, también la acompañaron durante este día tan especial.

Eugenia descubrió su pasión por las acuarelas durante el confinamiento, que lo pasó blindada a cal y canto en su finca sevillana de La Pizana junto a su marido. No obstante, la pasión le viene de cuna ya que su madre era una gran aficionada de la pintura.

"En estos tiempos tan difíciles motivados por la dura pandemia generada por el Covid-19, he pasado todos los días del estado de alarma confinada en casa desarrollando una de las facetas y aficiones que más me han acompañado a lo largo de mi vida, la pintura", explica la propia Eugenia en la página web de la exposición, a la que llamo El Arte De Querer.

A pesar de la gran pasión que siente por este arte, no pretende quitarle el puesto ni el reconocimiento a los verdaderos artistas del país: "No pretendo ocupar ningún espacio con ello, soy consciente del gran talento y la gran formación que tienen nuestros pintores españoles, es mi manera de expresarme y de ponerle color de una forma esencialmente autodidacta que me ha acompañado en los momentos más difíciles de mi vida", añade.