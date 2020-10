El tonteo de Terelu con su tentador, Pablo: "Yo no te haría daño. He sido siempre muy fiel"

El tonteo entre Terelu Campos y el tentador del que ha caído 'profundamente enamorada', Pablo, no ha llegado a su fin. Este domingo los dos se conocieron en persona durante el debate final de La isla de las tentaciones, programa en el que la hija de María Teresa Campos colabora.

Las 'chispas' entre los dos afloraron la semana pasada, cuando Terelu le confesó en pleno directo y a través de su cámara: "Pablo, te amo, ¡quien tuviera treinta años menos!". Tras sus palabras, el murciano abrió su cuenta de Instagram para decirle: "La edad es solo un número".

Días después, los dos le han vuelto a regalar un momentazo a los espectadores del famoso reality de Telecinco. Cuando el DJ estaba llegando este domingo por la tarde al plató del debate, el programa Viva la vida lo captó por los pasillos de Mediaset con un ramo de flores. Le preguntaron por su destinataria y sin pelos en la lengua confesó que era para Terelu. Carmen Borrego y Alejandra Rubio, que colaboran en el espacio de Emma García, se tomaron a risa el gesto de Pablo.

Horas después, la propia Terelu se vio cara a cara con su tentador: "Lo amo profundamente, yo no te haría ese daño (refiriéndose a la infidelidad de la tentadora Mayka). He sido siempre muy fiel, ¿qué le vamos a hacer? Me has ido conquistando cada semana", le soltó ante la atenta mirada del resto de colaboradores del programa.

La presentadora le había cerrado las puertas al amor pero no descarta volver a abrirlas: "Llevo seis años diciendo que no quiero nada con nadie y ahora llega él... Me he ido enamorando semana tras semana". Pablo se sonrojó ante sus piropos y confesó que no le importaría tener una cita con ella. El propio Carlos Sobera, que también presenta First Dates, los animó a tener una romántica cita en su programa y ellos aceptaron sin reparos... ¿Cuajará el amor entre los dos? Solo el tiempo lo dirá...