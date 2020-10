Acusan de enchufado a Fernando Simón: "Está ahí por lo que está", asegura Francisco Marhuenda

Fernando Simón aseguró hace unos días que la curva del contagio de Covid-19 parecía haber entrado en una fase de estabilización. Sin embargo, poco después de sus declaraciones, el Gobierno decretó el estado de alarma. Este nuevo error del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias le ha situado en el centro de la diana de nuevo.

Son muchos los que se han indignado con las palabras de Simón. Uno de los más vehementes es Francisco Marhuenda, que ha cargado contra el médico en el programa Liarla Pardo. "Lo de Simón es delirante", ha comenzado diciendo el periodista.

"Primero hay que aclarar, que yo lo he dicho muchas veces, que no es ningún experto. Esto es una gran mentira. Badiola sí que es un gran experto. Doctor, catedrático, exrector etc", ha alegado el director de La Razón, haciendo referencia a Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, quien había intervenido minutos antes en el espacio de La Sexta.

El periodista incluso ha acusado de enchufado a Simón: "Simón está ahí por lo que está, hay que decirlo claramente. Es el sobrino segundo de Romay Beccaría y lo pusieron en el Ministerio de Sanidad y luego, a partir de ahí, simplemente un licenciado en Medicina, con todo el respeto a los licenciados en Medicina", ha denunciado Marhuenda, que recordaba la figura de José Manuel Romay Beccaría, quien ejerció de ministro de Sanidad durante cuatro años en la primera legislatura de Aznar. Al parecer, la mujer de Fernando Simón, María Romay Barja, es familiar del exministro.

"En Francia sería impensable una persona como Simón que día tras día se equivoca. Yo me equivoco muchas veces, pero no cada día. Si no, ya me hubieran echado", ha sentenciado Marhuenda.