Tamara Gorro reaparece "algo débil" tras ser operada de urgencia y desvela el motivo de su intervención

Tamara Gorro fue operada de urgencia la pasada semana, según desveló su marido, el futbolista Ezequiel Garay, a través de las redes sociales. El esposo de la influencer aseguró que su mujer "estaba bien" y "en absoluto reposo". Además, anunció que Tamara contaría "en primera persona todo" cuando ella se viera capaz de hacerlo.

Lea también - Tamara Gorro, intervenida de urgencia en el hospital: su marido, Ezequiel Garay, explica cómo se encuentra

Pues bien, tres días después de este mensaje, la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha mandado un vídeo de más de ocho minutos de duración para tranquilizar a "su familia virtual" de Instagram. "Que raro se me hace grabar este mensaje", ha comenzado reconociendo Gorro.

"Odio las intrigas, odio las incertidumbres... y odio nuestra separación porque tenemos una relación tan bonita que me resulta incómodo estar separada de vosotros y grabar este tipo de mensajes, pero hay que hacerlo. Hoy me he levantado un punto mejor y no hay necesidad de alargar esta intriga porque si no aparezco va a parecer que estoy muy grave y no es así. Me habéis demostrado que somos familia. No he recibido mensajes morbosos sino 'estoy aquí', 'te quiero', 'estoy preocupado'...", ha alegado la influencer.

En el extenso vídeo, Tamara ha dado los motivos de su intervención quirúrgica: "Hace un mes y medio tuve unos fortísimos dolores aquí a bajo y fui al médico a verme. Él vio una 'pelotita' que no debería de estar ahí, que simplemente con la menstruación lo puedes eliminar pero esa menstruación nunca llegó. Eran dolores puntuales muy fuertes, que me dejaban tirada, pero muy puntuales y cortitos. El miércoles (21 de octubre) me sentí muy mal y acudí al médico. Al explorarme vio que esa 'pelotita' había crecido un poquito más, el ovario estaba un poco 'secuestrado' y decidió intervenirme para extraer esa 'pelotita'. Por eso se llama 'operación de urgencia', no porque yo estuviera muy grave, que no es así. Es porque te operan de un momento a otro", ha explicado.

Lea también - Tamara Gorro, desnuda y encima de Ezequiel Garay en la cama para celebrar sus diez años de amor

Según ha contado, los médicos le extrajeron el quiste y ahora se encuentra a la espera de los resultados de la biopsia. "Estoy medicada y algo débil, pero el dolor va a menos. Eso sí, estoy muy aburrida", ha declarado la influencer, que permanecerá unos días en reposo y ya cuenta los días "para seguir haciendo vida normal".