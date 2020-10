Pilar Rubio se transforma en Instagram y Sergio Ramos advierte: "Avísame si vienes a casa con las armas"

Pilar Rubio y Sergio Ramos han vuelto a presumir del amor que se profesan a través de las redes sociales. La colaboradora lo ha sorprendido en Instagram con un divertido vídeo y el futbolista le ha respondido con unas palabras que no han pasado para nada desapercibidas. Los dos se encuentran en un momento pletórico tras el nacimiento de Máximo Adriano, su cuarto hijo, en julio de este año.

"Oye, pues un cambio de look no me vendría mal... ¿qué opinas, mi amor?", escribió Pilar este domingo junto a dos montajes. En el primero se convierte en Alice Abernathy durante la película Residen Evil. En la otra instantánea aparece luciendo un corte bob teñido de naranja.

El jugador del Real Madrid le ha contestado con unas románticas palabras: "Todo te queda bien, pero avísame si vienes con las armas a casa. Te quiero, mi vida. Cambia por fuera, pero no cambies por dentro", le ha escrito en el muro de los comentarios. La instantánea ha alcanzado alrededor de 80.000 likes en menos de 24 horas y el comentario del defensa 2.000 'Me gusta'.

La presentadora, que hace unos días sufrió un accidente doméstico al clavarse un tornillo en la frente, y el futbolista están viviendo un momento idílico. El pequeño Máximo Adriano llena de alegría la casa junto a sus hermanos, Sergio (6), Marco (4) y Alejandro (2). Tras el nacimiento de su cuarto hijo, Pilar ha vuelto a recuperar la forma física en tiempo récord.