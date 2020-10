Muere el príncipe Azim, hijo del polémico Sultán de Brunéi, a los 38 años

El príncipe Haji 'Abdul' Azim de Brunéi, sexto hijo del sultán Hassanal Bolkiah (74) y Mariam Aziz, segunda esposa del monarca, ha muerto a los 38 años. Aunque Palacio no ha dado detalles de la causa de su fallecimiento, medios internacionales informan que luchaba contra el cáncer y había sido intervenido en varias ocasiones de la enfermedad.

El príncipe ya ha sido enterrado en el mausoleo real de Bandar Seri Begawan, donde reposan varios sultanes y los miembros de la Familia Real. Además, ha sido decretado un periodo de siete días de luto en el que todas las banderas del país deberán ondear a media asta y quedan suspendidos los eventos de entretenimiento o celebraciones.

Azim tenía once hermanos y era el cuarto en la línea de sucesoria del sultanado que rige desde hace 53 años por Hassanal Bolkiah, quien es el monarca que más tiempo lleva en el trono, solo por detrás de la reina Isabel II de Inglaterra.

Haji 'Abdul' Azim estudió en Reino Unido, primero en Leighton Park School y después en Oxford Brookes University. Una de sus grandes pasiones era el cine. De hecho, llegó a producir en 2014 las películas You are not you y Dark Place, un filme de misterio protagonizado por Charlize Theron.

El príncipe Azim llevaba un tren de vida muy alto y le encantaba juntarse con grandes estrellas de la música, el cine y otros espectáculos. Incluso llegó a desfilar en la pasarela junto a Naomi Campbell. En su 25 cumpleaños, Michael Jackson fue el gran protagonista de la fiesta, celebrada en una de las múltiples mansiones inglesas de la familia. A los 26, se rodeó por famosas como Sofía Loren, Faye Dunaway, Ursula Andress o Joan Collins. También con Pamela Anderson, Scarlett Johansson o Mariah Carey, a quien regaló en el año 2000 un collar valorado en 3,5 millones de dólares.

La prensa del corazón californiana especuló habitualmente sobre la extraña fascinación del príncipe Azim con ciertas celebridades. Y aludió en muchas ocasiones a su posible homosexualidad, una tendencia sexual que es castigada con la lapidación en Brunéi, norma impuesta por el su padre, el sultán Hassanal Bolkiah.