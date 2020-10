Letizia "no sale muy bien parada" en el libro de García Calvo que se publica en dos semanas

A la espera del libro de Pilar Eyre sobre Juan Carlos I, Yo, el rey, donde la periodista revela detalles de los negocios del emérito y de sus amantes, llega en pocos días una nueva publicación sobre la Familia Real. E4 de noviembre se edita una obra con la reina Letizia como protagonista. Letizia de la A a la Z, es la obra póstuma del periodista y escritor Carlos García-Calvo, fallecido el pasado 30 de julio.

Se trata de una especie de diccionario que utiliza las letras para tabular el libro a base de anécdotas y situaciones vividas por la asturiana y su vida en Zarzuela. El 'viudo' de García-Calvo, Gilles Ricart, contaba a El Confidencial que el periodista fallecido "era muy tenaz a la hora de buscar documentación. Desde el inicio sabía muy bien como quería estructurar su libro".

Ricart, conocedor del contenido que se publica en dos semanas, le dijo a García Calvo que la mujer de Felipe VI no salía muy bien parada. "Me contestó que no era así, que solo me quedaba con lo negativo. Y se echaba a reír", recuerda. La obra recoge por ejemplo una receta de Letizia que se hizo famosa y suscitó muchos comentarios cuando el famoso vídeo de la Casa Real con motivo del 50 cumpleaños de don Felipe: la sopa de acelgas.