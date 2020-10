Javier Maroto exige más al Papa para los gays: "Que case homosexuales en el Vaticano si quiere ser revolucionario"

A España no ha llegado noticia sobre el asunto del apoyo a los homosexuales por parte del Papa Francisco tras la visita de Pedro Sánchez y Begoña Gómez pero significados e influyentes gays han reaccionado ante la declaración de Bergoglio a favor de las uniones de personas del mismo sexo. José Bono (hijo del ex presidente del Congreso) y Javier Maroto coinciden en que las palabras del Papa suponen un giro positivo. Interpretada como un gesto de apertura de la Iglesia, la declaración del Pontífice es importante incluso para los no creyentes.

Es el caso del jinete José Bono: "He recibido una educación católica, mi padre lo es, pero no soy creyente. En cualquier caso, sí pienso que lo que está haciendo el Papa es adaptarse a los tiempos, y eso me encanta. Mi relación con la Iglesia es estupenda. Soy amigo de don Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid, ha venido a casa a cenar con Aitor y conmigo", dice en La Razón el hijo de Ana Rodríguez Mosquera y el ex presidente de Castlla-La Mancha.

El empresario Kike Sarasola, casado hace muchos años con Carlos Marrero y padre de dos hijos, tacha de "gran persona" al Santo Padre. El presidente y fundador de Room Mate Group, se declara "fan del Papa" y define el hecho, en declaraciones al periódico de Planeta, como "un gran paso dentro de la Iglesia que marca un rumbo". Sarasola opina que éste "es un gran momento para el colectivo LGTBI" pero sobre todo piensa que lo importante es que se respeten todos los tipos de familia: "No hay mayor acto de amor que el de crear una familia", dice a La Razón.

Maroto reta al Papa: "Que case a los homosexuales en el Vaticano"

El portavoz del PP en el Senado y senador por Castilla y León Javier Maroto, casado con Josema Rodríguez desde 2015, asegura que Francisco "va en la buena dirección" y añade que estas cosas "tienen una melodía que suena mejor que las canciones habituales", si bien puntualiza que "la labor del Papa es ocuparse de la doctrina de la Iglesia en lo que afecta a los católicos". Sin embargo, matiza Maroto, "lo que ha hecho es opinar sobre lo que hacen las naciones en los parlamentos cuando muchas ya han regulado estas uniones a pesar de la Iglesia", señala en senador del PP, cuyo partido se situó en contra del matrimonio homosexual cuando Zapatero sacó adelante la ley.

"Cuando veo el titular del Papa revolucionario creo que lo que sería revolucionario sería que la Iglesia cambiase por fin algo que lleva sin cambiar desde el principio de los siglos. Que casase a los homosexuales en el Vaticano. Eso lo aplaudiría enormemente porque significaría que hemos avanzado. Pero la Iglesia sigue instalada en el no. Lo único que tiene en su mano el Papa es legislar dentro de su propio Estado y cambiar sus dogmas. Y la Historia nos dice que eso no va a pasar", lamenta en parlamentario a modo de reproche.