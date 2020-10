Begoña Gómez, sobria y de negro pero sin mantilla para acompañar a Pedro Sánchez en la audiencia con el Papa Francisco

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha llegado esta mañana al Vaticano acompañado de su mujer, Begoña Gómez, para la audiencia prevista con el Papa Francisco. Sánchez y su esposa accedieron al patio de San Dámaso bajo una ligera lluvia a las 9.11 horas y fueron recibidos por el regente de la prefectura de la Casa Pontifica, Leonardo Sapienza, quien les acompañó al interior del palacio pontificio.

Al igual que su marido, la 'Primera Dama' vestía de oscuro como manda el protocolo vaticano. La delegación española está compuesta por la embajadora ante la Santa Sede, Carmen de la Peña, y miembros del equipo de Presidencia del Gobierno.

El PG, @sanchezcastejon, se encuentra en el Vaticano para asistir a su audiencia con el Papa Francisco. Entre otros asuntos, dialogarán sobre la situación provocada por la pandemia y la necesidad de unidad, fraternidad y cooperación ante sus efectos sociales y económicos. pic.twitter.com/CFjPHXrqWy — La Moncloa (@desdelamoncloa) October 24, 2020

En este encuentro, según han explicado desde Moncloa, Sánchez espera hablar con el Papa de las relaciones bilaterales entre España y el Vaticano y analizar la situación provocada por la pandemia de la COVID-19 y sus efectos sociales y económicos.

Lea también: Begoña Gómez reaparece en la pasarela Cibeles y confiesa cómo está tras pasar el Covid-19

Sánchez y su mujer llegaban cumpliendo puntuales a las dependencias del santo padre con un paraguas (en Roma está lloviendo) con los colores vaticanos, blanco y amarillo.

Lea también: El Papa Francisco apoya las uniones entre homosexuales: "Tienen derecho a una familia"

Tal y como marca el protocolo en el caso de las mujeres, salvo que se trate de reinas católicas, se impone el vestido negro, tal y como ha hecho Begoña Gómez, on un traje de chaqueta elegante con manga tres cuartos y escote cerrado. El Vaticano prefiere que se eviten hombros descubiertos, escotes pronunciados, espaldas al aire o faldas cortas. El traje de la 'Primera Dama' es largo por debajo de la rodilla. Ha completado su sobrio outfit con unos salones negros con algo de tacóny un clutch a juego, además de la preceptiva mascarilla (negra). Eso sí, la mujer de Pedro Sánchez no se ha cubierto la cabeza con ningún tipo de velo. No ha usado mantilla, como hemos visto en otras mujeres de mandatarios como la mujer e hija de Donald Trump o Michelle Obama en su día.

El presidente del Gobierno , también con mascarilla negra como la de su mujer, ha escogido un traje oscuro, como es lógico, y no ha vestido el frac que antiguamente se exigía en las audiencias papales.