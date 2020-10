Sofía Suescun arremete contra el estilo de la reina Letizia: "Yo siempre que voy a un evento llevo ropa nueva"

Sofía Suescun no se ha cortado un pelo a la hora de valorar el estilo de la reina Letizia. La ex ganadora de Gran hermano piensa que la consorte asturiana debería estrenar ropa y no desempolvar prendas de su armario, tal y como ha hecho en casi la totalidad de sus salidas post confinamiento. Además, a la influencer tampoco le gusta su estilo.

"Yo siempre que voy a un evento llevo ropa nueva", expresó este jueves en Ya es mediodía, donde se estrenó el pasado mes de septiembre como colaboradora. Además, para ella la mujer de Felipe VI tiene un estilo demasiado clásico.

La madre de la princesa Leonor y la infanta Sofía no ha estrenado durante estos últimos meses prácticamente nada. Debido a la delicada situación que atraviesa el país por la pandemia y a los escándalos de don Juan Carlos, la reina ha preferido mantener un perfil discreto para no levantar ampollas con sus gastos.

Tanto es así, que hasta en las citas más importantes ha tirado de fondo de armario. Sin ir más lejos, el pasado 12 de octubre repitió un modelo de Felipe Varela durante la celebración de la Fiesta Nacional. Hizo lo mismo hace una semana, cuando acudió a los Premios Princesa de Asturias luciendo un atuendo reutilizado de Delpozo en color azul.