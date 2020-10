Bibiana Fernández sale en defensa del rey Juan Carlos: "Hizo una gestión envidiable. Es como Maradona"

Bibiana Fernández no tiene pelos en la lengua. Inmersa en la promoción de su musical obra de teatro junto a Alaska y Mario Vaquerizo, la actriz se ha mojado sobre el tema más candente de la actualidad: la marcha escandalosa del rey Juan Carlos a Abu Dabi. Lo ha comparado con otra persona conocida y ha dicho que se le está juzgando sin valorar el papel que tuvo durante la Transición.

"Ha sido un personaje fundamental en la Transición. Igual que los políticos de todos los colores: de Felipe González a Roca, pasando por Fraga, la Pasionaria, Herrero de Miñón, Suárez... Había un Parlamento rico con gente comprometida que conocía su oficio. Esto de ahora es 'maricón el último'", ha asegurado tras ser preguntada sobre ello en Vanity Fair. La colaboradora ha manifestado que "se ha hecho una impugnación a la totalidad de su reinado".

Bibiana piensa que su labor no debe quedar mancillada por los escándalos, relacionados con sus presuntas cuentas en Suiza y las supuestas comisiones millonarias que no declaró. Sorprendentemente ha comparado su imagen con la de Maradona: "Juan Carlos hizo una gestión envidiable; que luego lo fastidiara es otro capítulo. Es como Maradona. ¿Ha sido el mejor jugador del mundo? Sí. Que luego se metiera de todo... También, pero eso no lo inhabilita. Y con el Rey pasa lo mismo".

Su opinión con respecto a Miguel Bosé y sus líos

Cambiando de tercio, Bibiana ha espetado que no comparte las ideas conspiranoicas de Miguel Bosé con respecto al Covid-19, a pesar de que en el pasado fuera gran amigo suyo: "No comparto nada con él en este sentido. Tengo unos recuerdos preciosos y les tengo mucho cariño".

En lo que respecta a la batalla legal del cantante con su ex Nacho Palau por sus hijos, prefiere no mojarse: "Eso son temas de pareja y no interfiero porque no me gusta que lo hagan con la mía".

Su situación con Hacienda y el confinamiento

La musa de Pedro Almodóvar también ha hablado de otros temas polémicos, como la deuda que ya ha saldado con Hacienda: "Hay que pagar y eso es lo que he hecho. Ya me quitaron todo". Cabe recordar que en 2017 se hicieron públicos sus problemas con Hacienda. En aquel entonces tuvo que vender su casa de Boadilla del Monte en Madrid y dos pisos en Marbella y Málaga. No obstante, la deuda no la saldó entonces y durante estos años ha seguido trabajando en televisión y teatro hasta deshacerse de ella.

También ha hablado sobre cómo llevó el confinamiento por Covid-19: "Llevé bien el encierro porque lo que tengo es lo que me voy a llevar y lo demás son chaladuras. Esto lo aprendí con 17 años y lo he mantenido. Cuando vienen tres amigos a casa, ya me parece una orgía", ha sentenciado.