Josep Maria Mainat rompe su silencio antes del juicio contra su mujer: "Agobiado pero con calma interior"

Angela Dobrowolski tomó la palabra este miércoles en televisión para defenderse de la acusación de intentar asesinar a su marido, Josep Maria Mainat, y cargar contra él, al calificarle como "abusivo, controlador y frío". También aseguró que el productor le había "golpeado" tras despertar del coma.

Dos días después de sus declaraciones, Mainat ha roto su silencio para contar cómo se encuentra en estos complicados momentos, antes de declarar este domingo en el juzgado de instrucción 32 de Barcelona. "Agobiado pero con mucha calma interior", ha declarado ante un reportero de El programa de Ana Rosa a las puertas de la ciudad de la justicia.

Protegido por su escolta y vestido con una sudadera negra, gafas de sol y mascarilla, el catalán ha estimado que el proceso judicial contra su esposa será muy duradero: "Esta instrucción va para largo, tardará un año", ha alegado.

Mainat, eso sí, ha evitado comentar nada acerca del espectáculo que se está montando alrededor de este truculento suceso. "No, no, no", respondía al ser preguntado por su opinión sobre las acusaciones de su mujer y lo sucedido en su casa en las últimas semanas.