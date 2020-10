Rafa Nadal habla sus deseos de ser padre con Xisca Perelló cuando cumplen un año de casados

Rafa Nadal y Xisca Perelló cumplen en apenas unos días su primer aniversario de bodas. En esta fecha tan especial, el tenista se ha abierto en canal y ha hablado sobre los planes de convertirse en papás. El de Manacor, que es muy reservado con su vida privada, se encuentra en un momento boyante tras haber ganado su 20 Grand Slam.

Sobre ampliar la familia, ha asegurado: "Ni me anima ni me deja de animar, nosotros tenemos clara nuestra hoja de ruta y, cuando venga, vendrá". El tenista no descarta para nada la opción, aunque tampoco lo están buscando desesperadamente.

También ha hablado sobre la posibilidad de que sus futuros hijos sean tenistas como él: "¿Si me gustaría tener un hijo tenista? No creo que sea un tema de papá, eso es muy, muy, difícil y ser deportista profesional, también", ha explicado en El Periódico.

No obstante, desea que crezcan con el deporte cerca: "Sí me gustaría que, si tengo hijos, crecieran con los valores que el deporte aporta, pues es un ambiente muy positivo, pero de ahí a que salgan tenistas es muy complicado, ¡y yo que sé!", ha confesado.

El tenista, además, se ha sincerado sobre lo que supuso para él su enlace con Xisca, a la que le dio un apasionado beso tras ganar su último Roland Garros. Ha asegurado que dar este paso no cambió para nada su relación: "¿A mí?, no, no, que va, que va. Xisca y yo llevamos 16 años juntos". Eso sí, lo recuerda como uno de los días más especiales de su vida: "Fue un día muy bonito, mucho, y eso que yo no soy muy dado a este tipo de cosas, pero fuimos los que teníamos que ser, gente de confianza, y lo pasamos muy bien".