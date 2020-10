María Teresa Campos reacciona al mensaje de Jorge Javier Vázquez: ¿dispuesta a enterrar el hacha de guerra?

María Teresa Campos ha reaccionado al mensaje que le envió Jorge Javier Vázquez. El presentador le pidió sellar la paz entre los dos tras la bochornosa entrevista de la vetereana comunicadora en Sálvame. Semanas después parece que las aguas bajan más calmadas.

Este miércoles el de Badalona sorprendió a todos sus colaboradores al coger el teléfono y enviarle un audio a la malagueña: "María Teresa, estoy en directo dejándote el mensaje para que lo escuche toda España, que he dicho que has mandado un mensaje conciliador, que yo también quiero la reconciliación y que no tenemos tiempo de guerras", le dijo.

El presentador se mostró dispuesto a enterrar el hacha de guerra: "Todo lo que sentimos el uno por el otro supongo que seguirá en pie, pero tenemos una conversación pendiente y la tendremos sin ningún problema". Aun así, le dio su tiempo a María Teresa: "Yo no quiero que te agobies bajo ningún concepto".

La respuesta de la madre de Terelu y Carmen Borrego no tardó en llegar: "Me parece muy bien. Lo que hay que hacer es olvidarse ya de eso. Todo lo que sea bueno me parece bien", dijo María Teresa este jueves tras las preguntas de los reporteros que la acecharon a las puertas de su hogar.

María Teresa Campos está en boca de todos desde que se sentara en Sábado Deluxe hace unas semanas. La presentadora protagonizó una polémica entrevista con Jorge, que durante estos días ha desencadenado un sin fin de reproches entre él, los colaboradores de Sálvame y las dos hijas de la comunicadora.