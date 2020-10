Tamara Falcó ha reaparecido tras la muerte de su tío, Fernando Falcó. Veinticuatro horas después de aparecer rota de dolor en el cementerio, la hija de Isabel Preysler retomó su trabajo en televisión. La socialité se tragó las lágrimas y sacó la mejor versión de sí misma en El Hormiguero, programa en el que colabora cada jueves.

Lea también - Tamara Falcó, rota de dolor en el funeral de su tío: familiares y allegados despiden a Fernando Falcó

La televisiva apareció en el programa de Antena 3 luciendo un acertado vestido rosa con escote en uve. Durante el programa hizo gala de su profesionalidad y en ningún momento se le notó la tristeza que siente por la pérdida de su familiar.

Bailó con el resto de colaboradores al inicio del programa; le resolvió a la invitada de la noche, Vanesa Martín, alguna duda desde lejos; y se mostró tan pizpireta como siempre durante la tertulia con Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan de Vall.

Lea también - Tamara Falcó desvela cómo es su relación con el servicio: "No es fácil llegar a ser un buen mayordomo"

Además, le contó a Pablo Motos alguna de sus anécdotas más curiosas, como la de su encuentro con el Papa Francisco hace un año. "Tuve la sensación cuando estuve con él que no le gusta lo que le ha tocado", desveló sobre el pontífice, que esta semana apoyó públicamente las uniones entre homosexuales.

Para su sorpresa, a la inminente marquesa de Griñón le tocó el papel de amadrinar un acto en la sede de Scholas Ocurrentes de Italia, una red de escuelas. "Me enteré y creía que era una broma. Luego, llegué y me dieron un montón de folios y dije: 'perdona, ¿alguien sabe que nunca he presentado nada?", contó entre las risas del propio presentador, los colaboradores y el público presente en plató.

No obstante, se ganó el aprecio del Papa: "Hice que unos políticos salieran del escenario para que cantaran unos niños, cuando no era eso lo que tenían que hacer, pero el Papa estaba encantado y todo salió fenomenal. Me regaló un rosario", sentenció.