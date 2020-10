Anna Wintour encuentra consuelo en los brazos del actor Bill Nighy tras separarse de su marido, Shelby Bryan

Anna Wintour podría estar dándole una nueva oportunidad al amor tras su reciente separación del empresario Shelby Bryan, con el que llevaba más de 20 años de relación y 16 años unida en matrimonio. Menos de 24 horas después de conocerse la separación, en los medios internacionales ya la están relacionando con otro hombre: el actor Bill Nighy, conocido entre otros papeles por su personaje en Love Actually.

Tal y como informó Page Six esta semana, la historia de amor entre la editora de Vogue y el magnate de las telecomunicaciones ha llegado a su fin. Noticia que no ha pillado del todo por sorpresa, pues desde hace un tiempo no se les veía juntos en ningún sarao del otro lado del charco. Lo cierto es que los dos formaban una de las parejas más poderosas e influyentes de Estados Unidos.

Tras la separación, parece que los dos han encontrado consuelo rápidamente. Por parte de Bryan, el empresario se está apoyando en los brazos de su ex esposa, Katherine Bryan, con la que rompió su matrimonio al poco tiempo de conocer a la editora. Durante estas décadas Shelby no ha perdido ni el contacto ni la amistad con su ex esposa, pues los dos tienen dos hijos en común.

Al parecer, la editora de Vogue tampoco pierde el tiempo. Según el Daily Mail, en estos complicados momentos se estaría apoyando en el actor Bill Nighy, con el que mantiene una bonita amistad desde hace una década.

Durante estos años ha sido habitual verles juntos en pasarelas de moda, teatros y restaurantes de Nueva York y Londres. En enero de este año fueron vistos mientras disfrutaban de una agradable comida en la ciudad de los rascacielos.

La amistad entre los dos siempre ha suscitado mucho interés en la prensa del otro lado del charco. En 2015 el propio actor tuvo que dar explicaciones tras las preguntas indiscretas de los paparazzis: "Obviamente, no tengo nada que decir al respecto. Hay muchos rumores sobre mí y probablemente sobre Anna Wintour", espetó entonces.

Por otro lado, la editora estadounidense también se apoya en sus dos hijos: Charles, de 35 años y Bee, de 33, fruto de su primer matrimonio con el psiquiatra infantil sudafricano, Dr. David Shaffer. Shelby Bryan tiene otros cuatro, que nacieron en sus matrimonios anteriores con Katherine Bryan y Lucia Bryan.