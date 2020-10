Pillan a la presidenta balear Francina Armengol de copas de madrugada en plenas restricciones por el coronavirus

Francina Armengol, presidenta socialista de Baleares, ha sido pillada disfrutando del ocio nocturno en la madrugada del miércoles 7 de octubre en un bar de Palma. El local incumplió los límites horarios impuestos por el Govern por la crisis sanitaria.

El episodio fue destapado por el líder del PP, Biel Company, este miércoles durante el debate de política general en el Parlament. Eso sí, el político no mencionó explícitamente a Armengol. "Lo que no puede pasar es que una conocidísima política estaba a las dos de la madrugada con su jefe de comunicación en un bar que debía estar cerrado y que la Policía local tuvo que cerrar después de las quejas de los vecinos", dijo.

Instantes antes, lanzó otro mensaje como indirecta a la presidenta balear: "Todos debemos estar a la altura con responsabilidad, cumpliendo los criterios, como el uso de la mascarilla, y quien no cumpla ha de responder. Pero todos, señora Armengol".

El programa Espejo Público se ha hecho eco de lo sucedido en Palma, dando más detalles de lo que pasó aquella noche: "El dueño lo que dice es que el bar lo tenía abierto hasta las dos y diez porque en su interior había nueve clientes, y en su interior había una autoridad que es la Presidenta balear", ha comentado desde el espacio de Antena 3.

El dueño del bar ha tomado la palabra y ha asegurado que mantuvo abierto hasta más tarde de lo que mandan las normas por un problema de salud de uno de los clientes: "Alrededor de la una y cuarto salió la presidenta, de repente su acompañante se desmayó, no estaban borrachos estuvieron solo con una copa. El chico se desplomó, sonó su cabeza en la acera, no reaccionaba lo logramos levantar, y le apoyamos contra la pared y eso fue la cuestión del tiempo Al ser mis clientes me preocupo, les dejé la puerta abierta por si necesitaban algo, agua o agua con azúcar de hecho me pidieron una botella de agua. Borracho el chico no estaba lo puedo asegurar", ha declarado el hostelero.