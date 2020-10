Pilar Rubio sufre un accidente doméstico al clavarse un tornillo en la frente

Pilar Rubio ha sufrido un accidente casero este mismo jueves, según ha confesado a sus más de 5,2 millones de Instagram. La colaboradora de El Hormiguero se ha puesto un apósito en la frente y ha contado cómo se ha producido el doloroso percance.

"Me iba a ir ya a trabajar y he pensado 'a ver, con la mascarilla y el golpe que tengo aquí voy a tener una pinta'", decía la mujer de Sergio Ramos mientras mostraba el apósito en una parte de su rostro. "¿Queréis que os cuente que me ha pasado?", preguntaba a sus fans.

A continuación, pasaba a desvelar lo sucedido: "Es increíble. Ayer no me estrello con el coche y hoy entrenando me he clavado un tornillo, directamente se ha incrustado en la frente y me ha levantado toda la piel. Bueno, cosas que pasan", reconocía sin perder el optimismo: "Seguro que hoy va a ser un buen día".

La presentadora ha tratado de disimular la herida luciendo un sombrero de ala ancha, un accesorio que combinaba con su original falda con detalles dorados y con una camisa básica blanca. Completaba su look con unas botas altas.

Este miércoles, Pilar se enfrentó a un reto de conducción extrema en El Hormiguero, una de las pruebas más emocionantes que ha hecho, tal y como contó en Instagram tras cumplir la misión: "Pues ya aliviada e intentando controlar el temblor que tengo en mis manos, os dejo aquí un fragmento del reto de ayer en El Hormiguero. Esta fue la prueba más emocionante y que más miedo me daba de todas las que he hecho durante estas siete temporadas en el programa. Antes de realizar la acción en directo pienso en todos vosotros, en mi marido y en mis hijos, en que no puedo defraudaros y tengo que sacar lo mejor de mí", escribió en Instagram.