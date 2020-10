Miley Cyrus asegura haber sido "perseguida" por un extraterrestre tras consumir hierba: "Nos miramos a los ojos"

Miley Cyrus ha seguido el ejemplo de Demi Lovato y ha desvelado que ella también ha contactado con extraterrestres. Según ha contado, mantuvo un encuentro con un alienígena mientras conducía con un amigo por la ciudad de San Bernardino, al este de Los Ángeles. Detrás de su vehículo, avanzaba un objeto volador no identificado.

Así lo ha relatado la artista: "Una especie de ovni me persiguió. Estoy bastante segura de lo que vi", ha explicado. Eso sí, ha asegurado que antes había comprado marihuana "a un tipo en una camioneta frente a una taquería", con lo que el consumo de la droga podría haber influido en su percepción de la realidad.

Cyrus ha descrito el platillo volante como "una máquina quitanieves voladora que brillaba en amarillo". "Lo vi volar y mi amigo también lo vio", ha señalado, asegurando que otros conductores también lo vieron: "Había un par de coches en la carretera y también se detuvieron para mirar, así que creo que lo que vi fue real".

Cyrus no se sintió amenazada, sino que incluso cruzó una mirada con el alien: "No me sentí amenazada para nada, pero sí vi a un ente sentado en frente del ovni. Nos miramos a los ojos y creo que eso es lo que realmente me dejó en shock".

Tras su encuentro en la tercera fase, Miley se quedó bastante trastornada. "Estuve temblando unos cinco días, me dejó jodida", ha declarado la cantante, que luego tenía miedo de mirar al cielo: "No podía mirar al cielo como siempre porque pensaba que podrían volver".