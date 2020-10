Eugenia Martínez de Irujo, en vísperas de su gran día: presenta su exposición de 64 cuadros en Madrid

Semana grande para Eugenia Martínez de Irujo. La hija de la duquesa de Alba presenta este viernes su exposición benéfica, que consta de 64 obras. El precio de los cuadros oscila entre los 350 y los 600 euros y todos los beneficios irán destinados a la Fundación Querer, que apoya a niños con enfermedades neurológicas.

Eugenia descubrió su pasión por las acuarelas durante el confinamiento, que lo pasó blindada a cal y canto en su finca sevillana de La Pizana junto a su marido, Narcís Rebollo, presidente de Universal Music en España y Portugal. A las vísperas de la exposición se encuentra ilusionada y preparando los últimos detalles para que todo salga como ruedas.

En Instagram ha mostrado algunos de los cuadros que ya cuelgan en la galería Valverde de Madrid, donde arrancará la exposición este viernes. Eugenia ha descubierto este don con la pintura a los 51 años, aunque es algo que le viene de cuna, ya que su madre era una gran apasionada.

De hecho, le regaló un cuadro muy especial que ahora ella ha imitado para que su hija, Tana Rivera, tenga uno igual: "El que conservo con más cariño es un arlequín azul. En el confinamiento he pintado otro como el que ella me regaló, para dárselo a mi hija y que tenga el mismo recuerdo", confesó en una entrevista a El Mundo.

De la propia exposición ya habló también para el mismo medio: "Estoy emocionada. Estaba horas y horas pintando y el tiempo pasaba volando. Empezaba cuatro o cinco temas y los iba rematando después. Y he notado que de los primeros a los últimos, lo iba haciéndolo mejor, todo era más fluido y más perfecto", contó.

Aunque haya descubierto ahora su pasión por los pinceles, lo cierto es que ya hizo algunos pinitos en el pasado. Sin embargo, sus cuadros quedaron guardados en la intimidad de su hogar y nunca los mostró de forma pública: "Me daba vergüenza; ahora les he cogido cariño y no los quiero vender", confesó muy tímida.

La hermana de Cayetano Martínez de Irujo pinta lo que le pongan por delante: "Desde un pavo real, a una virgen que está en La Pizana, la primera mujer que he pintado en mi vida, no tenía ni idea. Hay plantas y otros animales; mi hija me pidió que le pintara una cabeza de león y gustó tanto que seguí con los mismos que protagonizan mi nueva colección de Tous, inspirada en animales en vías de extinción. Íbamos a presentarla en marzo y por la pandemia tuvimos que retrasarla", explicó.

Durante esta charla, Eugenia también recordó una de las historias más curiosas de su vida, cuando el mismísimo Picasso quiso pintarla en un retrato: "Me hubiera gustado, confesó años después la aristócrata. Sentía curiosidad, pero en realidad no me atreví a ir tan lejos por las críticas en aquel entonces", contó. Además, fue su propio padre, Luis Martínez de Irujo, el que se lo impidió.