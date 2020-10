Angela Dobrowolski llora y asegura que Mainat le "pegó" tras despertar del coma

Sin peluca, gafas de sol ni pelos en la lengua. Angela Dobrowolski se ha destapado en televisión para defender su inocencia y cargar contra Josep Maria Mainat, al que ha calificado como "frío" y controlador", entre otras lindezas. Además, ha acusado al productor catalán de "pegarle" cuando despertó del coma.

Lea también - El fular de Angela, mujer de Josep Maria Mainat, en el día de su gran destape: el mensaje que esconde el pañuelo

"Yo no intenté matar a mi marido", ha jurado Angela, que ha dado su versión de lo que sucedió en la noche del presunto intento de asesinato: "Esa noche le inyecté cuatro dosis, dos de hormona de crecimiento, una de testosterona y otra de absenta. Cuando él se encuentra mal, le tomo el azúcar. Esa noche, dos veces antes de llamar al médico. En la primera es normal. Me despreocupo porque le oigo roncar. La tercera medición es poco antes de llamar al médico, cuando el valor no es normal. No oigo ronquidos sino ruidos que no he oído nunca. Él está blanco, debajo de los ojos tiene círculos negros. Fue un 'shock' y llamé al médico", ha explicado en el programa En el punto de mira.

Además, ha justificado sus múltiples visitas a la cocina durante aquella noche: "Cualquier persona que vive conmigo te dirá que 13 veces ir a la nevera es un número bajo para mí. Cuando hago el esfuerzo de quedarme en casa estoy desequilibrada y lo compenso con dulce. No hay azúcar en casa porque es diabético. Es una denuncia vergonzosa, de un marido que quiere separarse", ha declarado.

Lea también - Angela Dobrowolski se quita la peluca, muestra su verdadero rostro y ataca a Mainat: "Es vengativo, abusivo"

En su entrevista, también ha desvelado lo que sucedió con Mainat cuando este despertó del coma: "Mi marido, en estado comatoso, difundió una información que le había inyectado insulina. Al despertarse del coma me pegó. También acusó de intento de asesinato a los trabajadores de la UVI. Y la denuncia es de su hijo Pol. Es algo raro", ha dicho.

Angela ha reconocido no entender lo que sucedía: "No llego a asimilar que ésta es la misma persona con la que me saqué. Él me decía que me amaba, que era el amor de su vida, estábamos enamorados", ha señalado Dobrowolski, que llamaba a Mainat "frío, controlador, vengativo y abusivo".

Asimismo, Angela ha mostrado su desconfianza hacia los investigadores: "En mi detención y en la investigación ha habido muchos errores, y yo le llamó a esto favores. Hay formas de hacer cosas llegando a los límites de la legalidad, haciendo las cosas de tal manera que siempre se podría disculpar o justificar. La palabra de mi marido fue suficiente para enviarme a mí al calabozo", decía antes de romperse en lágrimas.

Por si fuera poco, ha lanzado más acusaciones contra su todavía marido: "Cuando empiezan sus problemas de audición se rompe la comunicación. Era distante, frío y empezó el abuso psicológico, emocional y físico, humillaciones públicas. Mi infidelidad ha cambiado muchas cosas, pero no era causa de nuestro problema, sino consecuencia", ha sentenciado.