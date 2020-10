El fular de Angela, mujer de Josep Maria Mainat, en el día de su "gran destape": el mensaje que esconde el pañuelo

"Estoy algo nerviosa, para mí es mi gran destape", con esta frase Angela Dobrowolski abría su entrevista en el programa En el punto de mira este miércoles. La mujer de Josep Maria Mainat se quitaba la peluca y las gafas de sol para tomar la palabra en público por primera desde que fuera acusada de intentar matar a su marido. Y lo hacía para defender su inocencia y asegurar que era él quien le agredía.

"Yo no intenté matar a mi marido", declaró Angela, que negaba haber pinchado a su marido para matarle y sí "porque él se lo pidió". La alemana, además, cargaba contra su esposo, al que acusaba de ser "controlador, vengativo, abusivo", entre otras lindezas.

Pero al margen de sus declaraciones, hay una detalle en el look de Angela que esconde un claro mensaje a Mainat. Se trata de su fular. Aunque pueda pasar desapercibido, lo cierto es que es el mismo pañuelo que llevaba el productor el día que se casó con ella, en mayo de 2012.

En aquellos momentos, todo era felicidad en los enamorados. El mismo año de su "sí quiero" dieron la bienvenida a su primera hija en común, Jana. En 2015 nacería el segundo, Joan Ramon. Su matrimonio era tan exitoso que incluso presumían de él en el exitoso programa que protagonizaron llamado El Convidat.

En el mismo, le mostraban a Albert Om su vida familiar y hablaban de temas como la edad, el amor y los hijos. Ella también expresaba su sorpresa al ver los vídeos del grupo cómico de La Trinca, del que formaba parte Mainat: "Chocaban con la imagen que tenía de él cuando le conocí. Costaba de creer. Creo que si le hubiera conocido entonces no me habría gustado", confesaba. "Me gusta más ahora", añadía, en unas palabras que ahora han caído en el olvido.