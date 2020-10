José Luis Ábalos, tras ser pillado fumando sin respetar distancias: "No puedo actuar de otro modo"

José Luis Ábalos ha dado explicaciones tras la foto que se filtró este miércoles a las puertas del Congreso de los Diputados, en la que aparece fumando junto a la diputada Adriana Lastra sin respetar las distancias de seguridad recomendadas por el propio Gobierno. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha dicho que tenía muy complicado lo de "actuar de otro modo".

En la mencionada foto, que despertó un aluvión de críticas en las redes sociales, los dos aparecen fumando mientras tienen la mascarilla bajada, no respetan la distancia de seguridad y mantienen una conversación con los periodistas que tienen a su alrededor.

Los veis? Son Ábalos y Lastra, fumando, sin distancia de seguridad, como si con ellos no fueran las reglas. pic.twitter.com/Y0KoTjEXjz — Pablo Ruz Villanueva (@PabloRuzV) October 21, 2020

El momento pertenece a un descanso de la moción de censura propuesta Vox, que como era de esperar no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante.

Sobre el momento polémico ha hablado el propio Ábalos este jueves en La hora de La 1: "Si alguien va de buena fe observará que uno intenta buscar un rincón, como se observa, para fumar y evidentemente se produce a partir de ahí todo el corrillo, que son compañeros de ustedes periodistas a los que se les advirtió que estaban demasiado cerca", ha explicado.

José Luis Ábalos, después de ser fotografiado fumando con Adriana Lastra sin mascarilla: "Buscamos un rincón para fumar y compañeros suyos se acercaron a nosotros. Les pedimos que se retirasen"



Acusa a Vox de la difusión de la imagen.



???? https://t.co/jsEYspybjz #LaHoraÁbalos pic.twitter.com/gBulzlaFoW — RTVE (@rtve) October 22, 2020

El ministro ha manifestado que le era imposible actuar de otro modo, ya que tenía que elegir entre fumar o no fumar: "No puedo actuar de otro modo. La otra opción es dejar de fumar o no salir al patio, cosa que algunos colegas suyos (refiriéndose a los periodistas) me dicen que no deje de hacerlo porque es la oportunidad para hablar".

El socialista carga contra los de Santiago Abascal, a los que acusa de haber difundido la imagen para generar más tensiones: "Eso lo hizo el propio personal de Vox que, como digo, no les importaba lo que estaba ocurriendo dentro, se nutren de estas cuestiones. No lo digo por imputar a alguien, lo digo porque me consta que fueron ellos los que lo difundieron. No es la primera vez, estoy acostumbrado porque este es el acoso al que estamos sometidos algunos, especialmente por la ultraderecha", ha señalado contundente.