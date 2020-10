Ana de Armas y Ben Affleck dinamitan los rumores de ruptura: las románticas fotos de su reencuentro

Ana de Armas y Ben Affleck han enterrado los rumores de ruptura que afloraron hace unas semanas. Los actores han sido captados de nuevo por los paparazzis. La hispano cubana ha sido fotografiada mientras entraba a la casa de su enamorado, en Los Ángeles, donde estos meses atrás han consolidado su amor.

Las imágenes fueron tomadas la semana pasada pero fue este miércoles cuando salieron a la luz, despertando un gran alboroto en las redes sociales. En las instantáneas, el director de Argo le abre las puertas de su hogar y la recibe con una mirada muy tierna que no deja lugar a dudas.

Ana de Armas makes her return to Los Angeles and Ben Affleck is there to receive her with a Cuban welcome. (October 15, 2020) pic.twitter.com/AWZzaCAhXm