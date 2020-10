Andrea Levy estalla contra un periodista que le dice que "medio Madrid conoce sus historias nocturnas"

Andrea Levy se convirtió en Trending Topic en Twitter el pasado martes por su bochornosa batalla dialéctica durante una videoconferencia con motivo de la comisión de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid. La política del PP se enzarzó con la socialista Mar Espinar, a quien llamó "machista" y le echó en cara hablar de un romance suyo del pasado.

La delegada de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid recordó el romance que ella misma mantuvo con el cantautor Nacho Vegas para atacar a la del PSOE: "Usted dijo que yo me ponía cariñosa en el despacho con un cantautor. Es usted una socialista machista y así se lo tengo que decir", le dijo.

Que la política no sea esto,es lo que la gente nos pide a la desesperada. Andrea Levy faltando al respeto, no sólo a mí,sino también a la institución y a la cultura. "Sólo le deseo que (el collar) no le haga un daño cervical por lo grande que es". La cultura sufriendo, por favor pic.twitter.com/d7LNsJ8ddn — Pilar Perea (@pilarpereamor) October 20, 2020

Por si no fuera suficiente, Andrea también se refirió al collar que lucía Pilar Perea, edil de Más Madrid: "Me gusta el collar de arte precolombino que lleva. Lo único que le deseo es que no le haga un daño cervical por lo grande que es". Sus palabras provocaron que el presidente de la comisión, Paco Pérez (Más Madrid), le pidiera respeto, a lo que ella respondió: "¿Me va a decir el señor de Más Madrid como tengo que hacer mi intervención como delegada?".

La actitud de Levy originó decenas de críticas en las redes sociales. El periodista, Alfredo Pascual, incluso habló de la vida nocturna de la delegada: "Levy debería evitar elevar mucho el perfil, porque medio Madrid conoce historias nocturnas suyas", escribió en un tuit.

Para que todos tengan un poco de perspectiva humana del acoso que estoy siendo sometida por hombres, mujeres y periodistas de izquierdas sobre mi "supuesta vida personal". Ojalá YO conociera a medio Madrid, estoy convencida de que son gente tolerante, abierta y no acosadora. pic.twitter.com/1BmaBARDDA — Andrea Levy (@ALevySoler) October 20, 2020

La publicación del usuario ha desatado la ira en Andrea, que ha denunciado el acoso que sufre. "Para que todos tengan un poco de perspectiva humana del acoso que estoy siendo sometida por hombres, mujeres y periodistas de izquierdas sobre mi 'supuesta vida personal'. Ojalá YO conociera a medio Madrid, estoy convencida de que son gente tolerante, abierta y no acosadora", contestaba.

He borrado mi tuit a Levy para no contribuir a la guerra cultural ni ofender otra vez al universo Jotdown. — Alfredo Pascual (@Guyb) October 20, 2020

Ante el enfado de Levy, el periodista borraba su tuit: "He borrado mi tuit a Levy para no contribuir a la guerra cultural ni ofender otra vez al universo Jotdown", contaba antes de desvelar que la política le había bloqueado: "Me ha bloqueado Levy a altas horas de la noche", y lanzar una última pulla: "Hará lo que sea con tal de no dar explicaciones por su papelón de ayer".