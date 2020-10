La hija de Bruce Willis y Demi Moore, Rumer Willis, cuenta cómo perdió la virginidad: "Se aprovechó de mí"

Rumer Willis (32) se ha abierto en canal a la hora de confesar cómo perdió la virginidad de forma traumática. La hija de Bruce Willis (65) y Demi Moore (57) ha desvelado que fue con "un hombre mayor" que "se aprovechó" de ella.

"Cuando perdí mi virginidad tenía 18 años y estaba más preocupada por la vergüenza que sentía por no haberlo hecho nunca antes que por cualquier otra cosa", ha explicado en una de las Red Table Talks de Jada Pinkett Smith que se graban a través de Facebook.

La actriz ha dicho que "no fue abuso ni violación", aunque matiza que ella nunca le dijo que "sí". "No estaba, digamos, entusiasmada, pero tampoco dije que no. Simplemente dejé que sucediera", ha detallado visiblemente emocionada.

Ha explicado lo que sintió durante el momento que se aprovecharon de ella: "Él era mayor y se aprovechó sin asegurarse. Eso es lo que creo que significa la responsabilidad masculina. No significa no, pero ¿qué pasa si no puedes decir que no?".

Tras la charla, la propia Rumer compartió un fragmento en su perfil de Instagram y concienció a sus seguidoras de la importancia del consentimiento: "El consentimiento es un tema que ha estado muy presente en mi vida y en mis conversaciones actuales más que nunca. Aunque es muy difícil hablar de ello, es importante decir tu verdad. No hay grises en esto", ha escrito junto al video.

Durante el programa de entrevistas la hija de Willis y Moore también habló de la adicción a las drogas que logró superar. Un problema que ha trastocado duramente a toda la familia, pues de sobra son conocidos los problemas de Demi Moore con estas sustancias y los de sus otras dos hijas, Scout (29) y Tallulah (26).