Demi Lovato asegura haber visto extraterrestres y recomienda una App para contactar con ellos

Demi Lovato (28) ha dejado boquiabiertos a sus más de 93 millones de seguidores de Instagram al desvelar sus últimas experiencias con extraterrestres. La cantante y actriz ha asegura haber sido "testigo de avistamientos" y ha recomendado una App para que la gente pueda contactar con estos seres alienígenas.

Lovato ha pasado unas semanas en un retiro en el Parque Nacional de Joshua Tree, ubicado en California. A su regreso, ha contado todo lo que ha visto en la red social: "Durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado, no sólo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como a metros de mí".

Demi Lovato también ha animado a sus seguidores a unirse a "la verdad sobre la vida extraterrestre": "Este planeta está en un camino muy negativo hacia la destrucción, pero nosotros podemos cambiar eso juntos. Si logramos que el 1% de la población medite y establezca contacto, obligaríamos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros y cambiar nuestros hábitos destructivos que destruyen nuestro planeta".

Para probar todo lo que cuenta, Demi ha compartido un video y tres fotos como "evidencia" en Instagram: "Estas son solo algunas de las pruebas de debajo de las estrellas en el cielo del desierto que ya no se pueden ignorar y deben compartirse de inmediato", ha explicado, antes de recomendar una aplicación para seguir su ejemplo: "Para contactarte puedes descargar la aplicación CE5 y te enseñará los protocolos para conectarte a la vida forma más allá de nuestro planeta".