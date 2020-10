Angela Dobrowolski se quita la peluca, muestra su verdadero rostro y ataca a Mainat: "Es vengativo, abusivo"

Angela Dobrowolski se quita la peluca y las gafas de sol para mostrar su rostro sin aditivos por primera vez desde que fuera acusada de intentar matar a su marido, Josep Maria Mainat. La mujer del productor catalán ha concedido una entrevista al programa En el punto de mira que se emitirá este miércoles por la noche en Cuatro.

"No he intentado asesinar a mi marido", con esta frase defiende su inocencia Angela, quien después carga con dureza contra su marido: "Mi marido es controlador, vengativo, abusivo... yo hasta ahora no llego a asimilar que esta es la persona con la que me casé, no lo reconozco", explica.

Eso sí, Angela reconoce que le fue infiel con el escort venezolano, Gabriel, cuando estalló la pandemia: "Mainat me controla, quería salir fuera con el amante que tuve en ese momento. Mi marido estaba obsesionado con el tema. Le mentí y dije: 'He dado positivo de COVID'. Creí que no se lo creería, que vería que era un chiste. Me llamaron todos preocupados por mi salud. Josep Maria lo había publicado en Twitter", cuenta.

La mujer de Mainat cuenta que estuvo confinada junto a su amante y que el exmiembro de La trinca le llegó a poner hasta detectives: "Eso fue un problema. No fui a un hotel sino a una de nuestras casas. No fui un fin de semana, me quedé con mi amante confinada en una de las casas de mi marido. No pude volver. Mainat lo descubrió por los informes de los detectives", sentencia.