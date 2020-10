Un príncipe de Emiratos, denunciado por acosar a una joven británica: "Fue espeluznante"

El príncipe Nahyan bin Mubarak al Nahyan (69), ministro de Tolerancia de Emiratos, ha sido denunciado por acoso sexual. La denuncia la ha interpuesto una de sus empleadas, la británica Caitlin McNamara (32), a la que presuntamente habría acosado durante una reunión de trabajo.

El pasado 14 de febrero la joven fue citada por el príncipe en un palacete situado en un islote de Emiratos Árabes Unidos. La reunión se celebró con motivo del festival literario Hay Festival de Abu Dabi, que finalmente fue cancelado.

La propia joven, que vivía en Abu Dabi desde hace seis meses, se sinceró sobre lo ocurrido hace unos días: "Fue entonces cuando empezó a tocarme. (...) Fue espeluznante. Estaba en el sofá junto a mi y comenzó a tocarme el brazo y los pies. Yo me alejé pero él se puso muy enérgico. De pronto, entendí por qué estaba allí. Me sentí tan ingenua".

Los hechos que describió son absolutamente terroríficos: "Estaba sola en aquella isla en un edificio de cemento con un hombre poderoso en un país donde todos los días se escuchan historias de personas que desaparecen en el desierto".

En este sentido, recuerda uno de los peores momentos que vivió: "Nos subimos en un ascensor dorado donde él me puso contra la pared y empezó a frotarme los pechos de un modo extraño, como si fuera un limpiaparabrisas".

El príncipe la violó presuntamente: "Colocó sus manos en el vestido y sus dedos dentro de mí. Realmente me estaba haciendo daño (...) Seguía golpeándome y practicando sexo sin penetración contra mi pierna mientras yo escapaba", relató.

A la joven le costó dar el paso de denunciarlo por temor a las represalias pero finalmente lo hizo: "Estaba claro por la puesta en escena que yo no fui la primera ni sería la última. Realmente me costó mucho, mental y físicamente, lo que para él probablemente fue solo un capricho", confesó la propia McNamara hace unos días a The Times.

También contó los motivos por los que se decidió a hablar: "He querido hacer esto porque quiero subrayar el efecto de hombres poderosos como él haciendo cosas como ésta y pensando que pueden salirse con la suya".

El propio Nahyan negó las acusaciones mediante sus abogados: "Nuestro cliente está sorprendido y entristecido".

Mientras, el festival respalda la versión de su trabajadora y aseguran que no se celebrará en Abu Dabi nunca: "El jeque Nahyan se burló de sus responsabilidades ministeriales y socavó dramáticamente el intento de su Gobierno de trabajar con el Hay Festival para promover la libertad de expresión y el empoderamiento femenino".

Harán todo lo posible para que se haga justicia: "Apoyamos a Caitlin en la búsqueda de reparación legal por este ataque y le pedimos a nuestros amigos y socios de Emiratos que reflexionen sobre el comportamiento del jeque y envíen una señal clara al mundo de que ese comportamiento no será tolerado". En este sentido, recalcan que "lo que sucedió fue una violación espantosa y un abuso terrible de su confianza y posición", sentenciaron mediante un comunicado.