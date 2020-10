Andrea Gasca (La isla de las tentaciones) se opera el pecho y le muestra el resultado a sus seguidores

Una de las concursantes de La isla de las tentaciones, Andrea Gasca, ha revolucionado a sus seguidores de Instagram tras desvelar que se ha operado el pecho y enseñar el resultado. La tentadora le ha explicado a sus más de 300.000 fans que "está muy contenta" con el resultado.

Lo cierto es que no es la primera vez que se opera. Ha vuelto a pasar por el quirófano para corregir algunos de los detalles con los que no quedó plenamente satisfecha. "He tomado esta decisión y estoy muy contenta, hace tiempo que quería volver a hacerlo. Me operé hace cinco años, pero no conseguí el resultado que quería conseguir", confesó este lunes en la red social del postureo.

Lea también - ¿Sale Carlos Lozano con Mayka, de La isla de las tentaciones?: el presentador habla de su relación

Además, desveló cuáles eran algunas de las imperfecciones que quería dejar atrás, como "la parte de arriba, que no estaba completamente rellena". La televisiva explicó que quería que su pecho fuera "más redondo". Está contenta porque aseguró que tras la operación tiene "un busto más acentuado de forma natural".

Lea también: Melyssa Pinto (La isla de las tentaciones) cambia a su novio Tom por Mario Casas el día de su brutal ruptura televisada

Andrea es una de las concursantes del programa de Telecinco, que este año ha contado con la presentación de Sandra Barneda. La tentadora dejó a su novio Óscar Ruíz durante el programa y mantuvo una cita con Cristian Jerez, que el primer día ya se derritió por ella tras verla: "Ojito con Andrea que es muy buena tentadora", dijo cuando comenzó el reality. Puede que deje su anterior relación para estar con ella: "No quiero hacerlo mal esta vez, y quiero hablar y aclarar con Melodie", le confesó Cristian a Andrea en el último programa.