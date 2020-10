Karelys Rodríguez, víctima de un doloroso accidente doméstico: "Menudo horror"

Karelys Rodríguez, la mujer que llevó al límite el matrimonio entre Cayetano Rivera y Eva González, ha sufrido un accidente doméstico que le ha deparado dolorosas heridas. Ella misma ha explicado a través de Instagram lo sucedido a sus más de 16.000 seguidores.

Según ha contado, se disponía a beber un vaso con agua y limón muy caliente, cuando se lo derramó encima, dejando a su mano un tanto despellejada. "Mirad por dios qué cosa más fea me he hecho con agua caliente, con el agua caliente que me tomo todas las mañanas con limón. Pues me la he echado encima", decía en un vídeo mostrando las heridas.

Además, la influencer pedía consejo a sus fans para tratar de buscar alternativas que ayuden a sanar la herida y que no le queden marcas. "No sé si me recomendáis algo mejor que la rosa mosqueta, que es lo que estoy usando ahora, porque vaya, menudo horror", alegaba.

Karelys fichó hace unas semanas como tertuliana del programa Viva la vida. La examiga especial de Cayetano, que sigue residiendo en Londres, tiene firmadas diez colaboraciones con el espacio de Telecinco, incluida la entrevista con la que se estrenó en televisión.

