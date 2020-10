Kiko Rivera estalla contra su madre, Isabel Pantoja: "Aún sigo esperando a que vengas a darme un beso"

Kiko Rivera se abrió en canal el pasado sábado en Sálvame Deluxe y confesó que sufría depresión. El DJ aseguró no tener ganas de nada y estar con el ánimo muy bajo, unas palabras que provocaron la reacción de su madre, Isabel Pantoja, quien entró en directo a través de una llamada telefónica para dar ánimo y apoyo a su hijo.

En su charla, la tonadillera expresaba su sorpresa por el estado de su hijo, que ella desconocía, y le reprochaba que hiciera público este momento tan complicado en mitad de una pandemia mundial. Además, le prometía visitarle al día siguiente para darle el abrazo y el cariño que el Dj tanto necesita.

Pues bien, han pasado ya tres días desde la promesa de Isabel y no lo ha cumplido, motivo que ha hecho estallar a Kiko en su cuenta de Instagram, donde ha cargado contra su madre: "Las palabras se las lleva el viento... 3 días y aún sigo esperando que vengas a darme un beso. Por cierto, ¡Buenos días a todos familia! Os requetequiero. Y hoy comienza un nuevo día, nada ni nadie podrá conmigo, podéis estar seguros. ¡Vamos para arriba!", escribía.

Rivera, además, ha dejado claro que ella no es su gran apoyo en estos momentos, sino que ese puesto corresponde a su mujer, Irene Rosales, y sus dos hijas, Ana y Carlota: "A quien no le guste la verdad que no la lea. Aquí sigo yo con mi mujer y mis hijas", ha añadido contundente el DJ.