Andrea Levy estalla tras varios reproches: "Usted dijo que yo me ponía cariñosa en el despacho con un cantautor"

Andrea Levy ha estallado tras unas cuantas insinuaciones sobre su vida personal. La delegada de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, que actualmente mantiene un noviazgo con el hijo de Alberto Ruíz-Gallardón, se ha enzarzado este martes con la socialista Mar Espinar después de que esta le reprochara ciertas actitudes.

Espinar ha señalado que Levy está más pendiente de las alfombras rojas y de su cuenta de Instagram que de gestionar los asuntos culturales de la capital. Tras sus palabras, la del Partido Popular y la portavoz del PSOE se han enzarzado en una batalla de acusaciones bochornosa.

"Voy a hacer caso omiso a todos esos pretendidos mordiscos (...) Le invito a que además de ver mi Instagram y seguirme en redes, se ocupe más de la cultura porque parece que usted está más entretenida en mi persona, que debe ser que le gusto...", le ha espetado Levy desde el Ayuntamiento de Madrid.

La concejala le ha pedido que no se meta en sus asuntos personales: "A lo mejor si no criticara en lo personal, sino en lo político, como lleva haciendo desde el inicio de la legislatura, conocería más al sector cultural. Un sector que conoce mucho más a esta delegada que a usted, le duela donde le duela", le ha espetado.

Espinosa ha contratacado y le ha lanzado un "mucho dice usted que trabaja". Le ha recordado que es "madre trabajadora", por lo que no tiene tanto tiempo como Levy para asistir a los saraos de la capital.

Tras estar palabras, Levy ha vuelto a estallar: "Señora portavoz del partido socialista, me gustaría que me aclarase si me acaba de juzgar por no ser madre a mi edad, señora socialista feminista. Muy feo lo que acaba de hacer. Porque algunas no somos madres, pero también conciliamos, con nuestros mayores, con nuestros padres y con nuestra vida personal".

No satisfecha del todo con su contestación, Andrea ha abierto la caja de Pandora y sin nadie decirle nada ha recordado el romance que ella misma mantuvo con el cantautor Nacho Vegas: "Usted dijo que yo me ponía cariñosa en el despacho con un cantautor. Es usted una socialista machista y así se lo tengo que decir". Levy en la actualidad sale con Pepe Ruiz-Gallardón.

El escarceo entre la concejala y el compositor

Los rumores de un romance entre los dos afloraron con fuerza a finales de 2016, cuando fueron vistos en un concierto del grupo León Benavente. Los dos se conocieron debido a la afición de Levy por la música indie. Lo que empezó como una amistad se convirtió en algo más.

En febrero fueron vistos de nuevo mientras disfrutaban de un concierto de Pimp Flaco y Kinder Malo en la discoteca Ochoymedio de Madrid. Entonces, Levy decidió salir al paso para desmentirlo: "Somos buenos amigos y allí estábamos con más gente. Y ya está. Nos llevamos muy bien. De verdad, estoy soltera".

En 2019 se siguió comentando lo del amor entre los dos: "Siguen juntos, pero no es que sean novios al uso, van y vienen y así se entienden", confesó una fuente cercana a El Mundo.

A pesar de mantener su vida personal en un plano muy discreto, sobre su historia con el cantante se pronunció el pasado mes de agosto: "En la vida privada son insoportables (en referencia a los cantantes). Están de mal humor cuando acaban un concierto, están de mal humor porque no les sale una canción, o un bolo. Están de mal humor por todo. Pero Nacho es un trazo de pan y yo le quiero a pesar de los pesares", confesó en una entrevista muy personal a ABC.

Cabe recordar que el intérprete de Me he perdido también hizo sus pinitos en el mundo de la política, pues hace unos años estuvo en las listas de Podemos acompañando al anticapitalista Miguel Urbán para plantar cara a Pablo Iglesias e Iñigo Errejón. Una ideología que difiere bastante a de la de Levy, que antes de ser concejal en Madrid perteneció a las filas del partido en Barcelona, su tierra natal.

Su actual novio

Andrea Levy volvió a copar los titulares del papel couché a comienzos de junio, cuando acudieron juntos pero no revueltos a la reapertura del Teatro Real en Madrid, que volvía a acoger conciertos tras el fin del Estado de Alarma. Los dos consolidaron su amor durante la pandemia, aunque de momento van con pies de plomo y prefieren lo oficializarla ante los medios de comunicación.

En la lista de amores conocidos de Levy se encuentran algunos nombres como el escritor independentista Enric Vila y el columnista de El País Manuel Jabois.