Pedro Almodóvar carga contra la oposición: "La derecha que tenemos es una desgracia similar a la pandemia"

Pedro Almodóvar ha mostrado su opinión respecto la gestión de la crisis sanitaria y se ha mostrado especialmente crítico con los partidos de la derecha por su actitud al frente de la oposición. El director, que estrena en cines su nuevo corto, La Voz Humana, ha señalado que el comportamiento de la derecha "es una desgracia similar a la pandemia".

El cineasta considera que el enfrentamiento político en tiempos de coronavirus es "muy descorazonador, muy desmoralizante", ha expresado en elDiario.es. "Estamos viviendo una época complicadísima en todos los aspectos y este enfrentamiento lo único que hace es enmarañarla mucho más", ha señalado.

El director de Dolor y Gloria piensa que las rivalidades políticas en estos momentos son totalmente innecesarias: "Me escandaliza, me entristece, me desespera. Me da la impresión de que, lejos de arreglar las cosas, el túnel en el que estamos es más profundo y más oscuro que antes. Me parece terrible. El enfrentamiento político es uno de los grandes problemas que tenemos y de tanta dimensión como una pandemia descontrolada y atroz como la que estamos viviendo".

Lea también: Joaquín Sabina, Ana Belén y Pedro Almodóvar unen sus fuerzas para pedir "un gran pacto" para el país

De esta forma, el manchego ha azotado a los partidos de la oposición por su actitud: "El hecho de que haya partidos que utilizan la pandemia para atacar al Ejecutivo me parece el peor uso que se puede hacer de la democracia. Yo estoy asustado e indignado. Me planteo si a los políticos les llega lo que pensamos las personas de la calle, porque no creo que sea el único; el disgusto y la falta de esperanza es generalizada".

En concreto ha cuestionado el papel de los partidos de la derecha, tal y como también ha declarado a El Mundo: "Lo que estamos viviendo en nuestra sociedad me resulta... Creo que ha adelgazado mucho la democracia por el mal uso que de ella hacen los partidos de la derecha. Cada día estoy un poco más escandalizado. No me puedo creer el nivel de descaro, estulticia y también de desprecio a todos nosotros...", ha explicado.

Lea también: Penélope Cruz, Javier Bardem, Pedro Almodóvar y Alejandro Sanz donan alimentos diarios para 411 familias

Considera que estos partidos políticos no están haciendo nada para paliar los devastadores efectos de la pandemia, sino todo lo contrario: "Deben de pensar que somos idiotas. ¡Cómo puede ser que quieran vender la sentencia de la Gürtel, por ejemplo, como un alivio! Todo se entorpece y más en una época en que, como en una tormenta perfecta, tenemos todas las crisis juntas. Con lo que está pasando, cómo es posible tener una derecha como la que tenemos que imposibilita totalmente cualquier acción por parte del Gobierno. Es una desgracia similar a la pandemia", ha sentenciado.

Contundente contra el ministro de Cultura

El director de Todo sobre mi madre también ha criticado al Gobierno, en concreto a José Manuel Rodríguez Uribes, el actual ministro de Cultura. Considera que no está a la altura de las circunstancias.

"Tenemos muy mala suerte con el ministro de Cultura. El anterior era estupendo y un gran gestor, pero han elegido a un político, alguien fiel al partido. Es lo peor que nos puede ocurrir. Le han metido de ministro en Cultura como le podrían haber metido en cualquier otra materia. No es en absoluto consciente de lo que nos está pasando ni sabe de este colectivo", ha asegurado en elDiario.es.

El oscarizado cineasta piensa que las personas que sacan adelante los espectáculos y proyectos audiovisuales no están recibiendo las ayudas necesarias para salir adelante: "Este año hay miles y miles de familias que por primera vez han ido a los bancos de comida a alimentarse porque se han quedado en la calle y que se dedicaban al teatro, que no ha llegado a abrir. Todos los técnicos de teatro están sin dinero para pagar el alquiler. Es una cuestión casi de humanidad".

Almodóvar también se pone en la piel de las personas que están viviendo con mayor repercusión el azote de la pandemia: "Seguro que en cada oficio hay muchísimas víctimas, sin contar esos cientos de miles de familias que están ya por debajo del umbral de la pobreza, que se han duplicado en este tiempo. Vivimos tiempos verdaderamente trágicos y la cultura es una de las víctimas. No hay voluntad política para ayudar", ha sentenciado.