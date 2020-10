La amante de Kiko Rivera habla de su aventura con el DJ: "Sí que tuvimos encuentros"

Tras confesar en televisión sus infidelidades a Irene Rosales, una ex amante de Kiko Rivera ha roto su silencio. El hijo de Isabel Pantoja causó un gran revuelo este sábado, cuando contó que se mostraba arrepentido de haber engañado a su mujer en repetidas ocasiones. También habló de su adicción a las drogas.

En el Deluxe, el DJ sacó a la palestra el nombre de una tal Alicia. La susodicha, que trabajaba de camarera en la discoteca sevillana que Kiko regenta, apareció este lunes en acción: "Nos conocemos en la cena de empresa. Yo lo había visto antes en la discoteca, pero sin contacto. Él subía arriba, se iba y ya está. Se hace la cena de empresa y estamos todos allí, los empleados. De allí donde comimos nos fuimos a otra discoteca", confesó.

Durante aquella cena las cosas empezaron a calentarse entre los dos: "Estuvimos allí y salimos los dos a fumar. Era invierno y yo tenía frío y él me dijo: toma la chaqueta. Yo le dije: 'Me encanta la chaqueta'. Él me dijo: 'Te la regalo', así que me la llevé a casa. Esa noche él me escribe para decirme que me quedara con la chaqueta. Ahí es donde empieza todo. Empezamos a hablar por Instagram", explicó.

A partir de este día, comenzaron a tener conversaciones "de tonteo" a través del móvil. Lo que más le gustaba de Kiko era su forma de ser, aunque no se veía manteniendo una relación formal y duradera con él: "Me gustaba su manera de ser. Kiko es una persona 10, pero para tener algo con él no", señalo.

Al mismo tiempo, desveló que mantuvieron más de un encuentro: "No te voy a responder a eso porque encuentros hemos tenido. Sí que tuvimos encuentros" Además, sostuvo que él mostró más interés por ella que al revés: "No hizo falta decirle que no. Él seguía hablando conmigo", desveló.

Irene Rosales terminó descubriendo la infidelidad, tal y como ella misma aseguró este domingo, y se puso en contacto con Alicia tras cantarle las cuarenta a Kiko: "Irene me escribe por Instagram. Me lo imaginé porque él se mensajeaba conmigo y lo puedo llegar a entender. Fue correcta y yo lo entendí. Yo le respondí correctamente también".

Kiko también le volvió a hablar para zanjar la historia y olvidarse del escarceo amoroso: "Me escribió pidiéndome que no me metiera en su matrimonio y no entendí su dolor y desaparecí. Nunca quise hacerle daño", sentenció.