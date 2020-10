El actor Jeff Bridges confiesa que sufre un linfoma: "Es grave pero tengo un gran equipo de médicos"

"Me han diagnosticado un linfoma", dice en su cuenta de Twitter. "Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno", compartió este lunes Jeff Bridges en Twitter.

El actor Jeff Bridges ha anunciado en su cuenta de Twitter que padece un linfoma al mismo tiempo que pide ir a votar a las elecciones de EEUU. El protagonista de protagonista de El gran Lebowski, que cumple 71 años en diciembre, ha sido diagnosticado con un cáncer del sistema linfático, aunque con buen pronóstico.

Bridges ganador de un Oscar por Corazón rebelde ( Scott Cooper, 2009), asegura que comienza en breve su tratamiento, y que informará de lo que suceda. El intérprete no ha desaprovechado la ocasión para pedir a la gente vote en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 3 de noviembre.

"Gracias por sus oraciones y buenos deseos. Y, mientras tengo vuestra atención, recuerden ir a votar. Porque estamos todos juntos en esto", reza su nota. El linfoma es un cáncer que afecta al sistema inmunológico. Uno de los muchos tipos de linfoma es el denominado enfermedad de Hodgkin.

Bridges lo ha hecho todo a lo largo de sus casi 50 años de carrera, aunque tal vez sea su papel de drogata en El gran Lebowski (1988), de los hermanos Coen por el que resulta más conocido.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I'm starting treatment and will keep you posted on my recovery.