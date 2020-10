La primera novia del rey Juan Carlos saca su lado más romanticón: "Me escribía cartas, íbamos al cine..."

La princesa María Gabriela de Saboya (80), hija del último rey de Italia, Humberto II, ha hablado de lo que significó el rey Juan Carlos I en su vida. Los dos mantuvieron una relación cuando eran adolescentes y muchos consideran que fue el primer gran amor del rey. Durante esta época, el emérito sacó su lado más romanticón con ella.

María Gabriela se ha sumado a las voces que apoyan al emérito tras sus escándalos. Ha recordado cómo fue su último encuentro con el rey y ha dicho que la gente le tiene tanto aprecio por su forma de ser tan 'campechana'.

"Coincidí con el rey hace poco más de un año en Suiza. Vino a ver a su hija Cristina y a sus nietos. Yo estaba en el hospital por un problema con los bronquios y me visitó. Estaba de muy buen humor. La gente lo quiere por eso. Es una persona luminosa que nunca es pesimista", ha asegurado en Vanity Fair.

La aristócrata está al tanto de los últimos escándalos del emérito y de su 'exilio' a Abu Dabi. La italiana sostiene que debe regresar a España, pues según ella se le está tratando de forma injusta: "Yo creo que volverá a España. ¿Por qué no? He seguido la historia en los periódicos. También hay que decir que ha hecho ganar al país muchos millones de euros con el AVE a La Meca. ¡Eso nunca lo cuentan! Toda esta historia ha sido muy triste para el final de su vida. No lo merece. Quiere a España. ¡Lo voy a defender siempre! Es un hombre, la gente es humana y comete errores".

María Gabriela ha recordado cómo se fraguó su historia de amor adolescente: "Un día, en Portugal, donde nos conocimos, un niño me empujó en la piscina de los Espirito Santo, que vivían al lado de mi casa. ¡Yo tenía ocho años y no sabía nadar! Juan Carlos, que tiene dos años más que yo, me dio la mano y me sacó. Me salvó del naufragio. Eso es bonito. Fuimos novietes cuando tenía unos 14 años. Me escribía cartas y yo le contestaba también, íbamos al cine...", ha contado.

De Saboya habló por primera vez de su romance con el emérito en 2014, mismo año en el que el rey abdicó. Por aquel entonces dijo que nunca pensaron en boda: "Si me hubiera casado yo hubiera tenido celos y él estaría en su caja en El Escorial (...) Le encantaba divertirse, era alegre. Era mi noviete pero nunca he pensado en casarme con él", afirmó.

Desde el pasado 3 de agoto, el padre de Felipe VI se encuentra refugiado en uno de los hoteles más caros y lujosos del mundo, situado en Abu Dabi. Allí se marchó por "ciertos acontecimientos pasados", relacionados con las supuestas comisiones millonarias que no declaró y sus presuntas cuentas en Suiza, entre otros asuntos de gran calibre.