Kiko Matamoros, contra las cuerdas: su ex saca a la luz las acaloradas conversaciones entre los dos

Kiko Matamoros está en el centro de la polémica tras los últimos movimientos de su ex, Cristina Pujol. La catalana ha compartido los mensajes que se han estado intercambiando estos meses a espaldas de Marta López Álamo, la jovencísima novia del colaborador. Unas comprometedoras palabras que pueden hacer tambalear la relación entre los tortolitos.

Matamoros y Pujol emprendieron caminos separados precisamente cuando la modelo apareció en la vida de Kiko en abril del año pasado. Cabe recordar que la relación entre Cristina y Kiko solo duró unos cuantos meses, pero fue muy intensa.

Los mensajes que ha destapado Cristina ponen entre las cuerdas al contertulio. La opositora a policía le dice: "¿Tú tipo si es Makoke no?", a lo que él le responde: "Siempre me han gustado morenas y menuditas". A continuación, Cristina le dice: "Marta es como ella".

Sorprendentemente, Matamoros espeta unas palabras que ponen en duda lo mucho que quiere a Marta: "Al final acabo con cualquiera". Cristina fue más allá y le preguntó: "¿Entonces yo entraba en tu tipo, no?". Matamoros lo confirmó con un "total".

No han sido los únicos mensajes que Cristina ha sacado a la palestra mediática. Durante el tormentoso último ingreso de Matamoros en el hospital también mantuvieron el contacto e intercambiaron conversaciones subidas de tono, en las que utilizaban palabras como "cariño" o "te quiero".

En la conversación el colaborador le aseguró que se iba a casa de su hija Laura a recuperarse de la operación. Al mismo tiempo le preguntó si podían verse, a lo que ella respondió: "Claro... Además, ¿si no puedes follar, no? ¿O sí?". Él no se subestimó: "No me fío de mí", escribió entre risas.

Kiko Matamoros, que se reunió hace unos días con casi todos sus hijos y la propia Marta para celebrar una cena familiar, rompió con Cristina Pujol tras conocer a Marta López. Lo suyo tan solo duró unos meses, pero al parecer donde hubo fuego siempre quedan cenizas. Con la modelo de 23 años sale desde abril de 2019 y viven juntos desde hace aproximadamente un año.