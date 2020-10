Del espectáculo de Donald Trump al saber estar de Melania: la nueva "brecha" que el Covid-19 abre entre los dos

Desde que el pasado 2 de octubre Donald y Melania Trump dieran positivo en Covid-19, hemos podido observar en los dos actitudes bien distintas. Mientras que el mandatario ha hecho alarde de una inmunidad que no está demostrada científicamente y ha salido de la Casa Blanca como si no fuera positivo, la primera dama mantiene una rigurosa cuarentena y tan solo se comunica con el el exterior mediante comunicados que no han pasado para nada desapercibidos.

"Esta noche, Melania y yo dimos positivo en Covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Saldremos de esto JUNTOS!", escribió el presidente aquel 2 de octubre mediante Twitter, su herramienta favorita para armar alborotos.

Tan solo cuatro días después de anunciar la noticia que revolucionó a Estados Unidos, el presidente volvió a la Casa Blanca siendo todavía positivo. Lo hizo montando un auténtico show. Se trasladó desde el hospital en helicóptero e hizo alarde de una presunta inmunidad: "Sé que hay un peligro, hay un riesgo, pero eso está bien. Ahora estoy mejor, quizás soy inmune, no lo sé. Pero no dejen (que el virus) domine sus vidas, salgan, tengan cuidado", aseguró en un vídeo compartido en sus redes sociales.

El mandatario, que se encuentra en plena campaña electoral, también ha protagonizado estos días grandes polémicas, impropias de un presidente estadounidense. El marido de Melania no solo ha viajado en coche y en helicóptero en compañía de agentes del Servicio Secreto mientras puede contagiar, sino que ha soltado por su boca que contraer el virus ha sido "toda una bendición inesperada".

La señora Trump, mientras tanto, ha optado por mantener una actitud bien distinta a la de su egocéntrico marido. Incluso le lanzó una pulla por su comportamiento el mismo día que abandonó el hospital por su voluntad: "Melania es consciente de los peligros del COVID-19. Exponer potencialmente a otros no es un riesgo que ella correría", declaró a la periodista Kate Bennett de CNN.

Estas palabras se podrían traducir como una crítica al presidente de Estados Unidos. Sus palabras llegaron después de que el mandatario saliera por unas horas del centro hospitalario para saludar a los fans que se habían reunido en una acera. Los agentes que estaban en el interior del vehículo tuvieron que permanecer 14 días en cuarentena.

Recluida desde entonces en sus aposentos de la Casa Blanca y sin salir al exterior, la primera dama también desveló que su hijo Barron contrajo el Covid-19: "Para nuestro gran alivio, dio negativo en la prueba, pero como muchos padres han pensado durante los últimos meses, no pude evitar preguntarme: '¿y mañana o el día siguiente?'. Mi miedo se hizo realidad cuando le hicieron la prueba nuevamente y dio positivo. Afortunadamente, es un adolescente fuerte y no presentó síntomas", aseguró mediante una misiva escrita por ella misma.

En esta misma carta, Melania también habló de los síntomas que ella misma ha experimentado. Desveló que fueron "mínimos" al principio, pero después le "golpearon de repente y parecía una montaña rusa de síntomas durante los días siguientes". Algunas de las molestias que la primera dama sintió fueron dolores corporales, tos, dolores de cabeza y un gran cansancio.

Además, confesó que desde que dio positivo sigue "una ruta más natural" en cuanto a sus hábitos alimenticios, optando por "vitaminas y alimentos saludables". Para sentenciar la misiva agradeció al equipo médico su labor: "Como paciente y persona beneficiada de un gran apoyo médico, estoy mucho más agradecida y asombrada por los cuidadores y los profesionales de primera línea en todas partes", concluyó.

Durante estas semanas en cuarentena también se ha situado en el centro del huracán por las grabaciones secretas de una ex amiga que salieron a la luz. En uno de los audios filtrados, la mujer de Donald Trump insulta a una conocida actriz porno, Stormy Daniels, que habría tenido un affaire con su marido. Se dirigió a ella como "la puta del porno".