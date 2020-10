Marta Sánchez confiesa que pasó el coronavirus: "Estuve sin olfato y con tos fea"

Marta Sánchez confesó este domingo que ha superado el coronavirus. La cantante desveló algunos de los síntomas que sintió cuando contrajo la enfermedad. Durante estos días contó con el incombustible apoyo de su novio, Federico León, con el que su relación va viento en popa tras dos años de noviazgo.

La intérprete de Desesperada se sinceró este domingo en Viva la vida: "Estuve una semana y media sin olfato y cuatro días con tos fea".

Después, desveló que le volvieron a hacer las pruebas y que dio negativo, aunque desafortunadamente no presenta anticuerpos contra el Covid-19. La artista, eso sí, se encuentra plenamente recuperada.

Cabe recordar que la artista luchó contra el coronavirus mediante su herramienta más poderosa, la música. En pleno confinamiento sorprendió a sus seguidores con la canción Un mismo corazón para obtener fondos contra la pandemia.

"Nada impedirá que dibujemos, en el cielo un mismo corazón. Ni el silencio, ni el dolor, ni el miedo, serán tan fuertes como tú y yo", reza el estribillo del tema, en el que también participaron otros personajes tan dispares como Nieves Álvarez, Paula Echevarría, Vanesa Martín, Carlos Baute, Pablo Motos o Vicky Martín Berrocal, entre otros.

Mientras superaba el Covid-19 contó con el inquebrantable apoyo de su novio, el empresario Federico León, con el pasó el confinamiento en Gran Canaria. "Yo estoy feliz ahora así, no necesito eso, estoy súper bien como estoy, me gusta muchísimo la vida que tengo, todo perfecto", aclaró hace unos días tras los rumores de una posible boda entre los dos.

"Es una persona muy tranquila, con un sentido del humor que no os lo podéis creer, me hace reír todo el día, qué más quiero", declaró en la rueda de prensa de la Asociación Española Contra el Cáncer. Además, aseguró que "quiere muchísimo" a su hija Paula, de 16 años, fruto de su matrimonio con Jesús Cabanas.

Marta Sánchez y Federico León se conocieron en otoño de 2018. Los dos oficializaron a bombo y platillo su amor durante el bautizo de Noah, el hijo de Elena Furiase con Gonzalo Sierra, celebrado en marzo de 2019. León es el dueño y señor de Ruido Las Palmas S.L., empresa que alquila y comercializa carpas y equipos para cubrir espectáculos y actos de empresas. También es el administrador único de la sociedad Do The Right Thing, una agencia de comunicación y eventos.