Chabelita se compromete con su novio Asraf Beno tras una romántica pedida de mano en Córdoba

Ha sido un fin de semana movidito para el clan Pantoja. Si Kiko Rivera se abría en canal para confesar sus infidelidades a Irene Rosales y sus problemas con las drogas, este domingo salió a la luz que Chabelita se ha comprometido con su novio, Asraf Beno. El ex concursante de Gran Hermano VIP le pidió matrimonio durante una escapada romántica a Córdoba.

En Socialité desvelaron que le pidió matrimonio a ocho kilómetros de la ciudad andaluza y que se puso de rodillas en pleno yacimiento arqueológico, en el complejo de Medina Azahara. La hija de la folclórica le respondió con un caluroso beso que simbolizaba el "sí, quiero". En Viva la vida confirmaron horas después la noticia y tras ella, Emma García desveló cómo fue su pedida de matrimonio.

Aunque ninguno de los dos lo ha hecho oficial a través de las redes sociales, lo cierto es que Chabelita dio una pista sobre ello este domingo: "Comprometida a ser una mejor versión de mi misma todos los días", escribió junto a una foto en la que aparece en el Mercado Victoria de la ciudad andaluza.

"Preciosa ciudad llena de cultura. En estos momentos que estamos viviendo, tenemos que seguir apoyando la hostelería. Córdoba, encantada de volverte a verte", escribió junto a la instantánea.

Este verano, la propia Isa P ya habló de sus planes de boda con Asraf: "Habrá boda pero primero me lo tendrán me pedir formalmente", confesó en El programa del verano. Al mismo tiempo, dejó claro que no se iba a casar en Cantora, tal y como le propusieron algunos colaboradores: "¿En Cantora? No me veo casándome allí. Quiero que sea en Marruecos, en Marrakech y no será religiosa (...) Yo quiero una boda árabe, que sea en Marruecos y que no sea religiosa. Eso lo tengo claro, que no sea ni por iglesia ni nada", desveló.

Por aquel entonces el propio Beno también habló de estos románticos planes para sellar su amor. Un seguidor de Instagram le preguntó hace por sus intenciones de casarse con la joven, a lo que respondió mediante un vídeo desde su casa: "¿Qué si nos casamos? ¡Obviamente!". Después, le preguntó a Chabelita si le concedía el deseo: "A ver... cuando Alberto quiera ser el padrino", dijo en referencia a su hijo Albertito (6), fruto de su relación con Alberto Isla. Chabelita y Asraf están apunto de cumplir su segundo aniversario de novios.