Paula Echevarría y David Bustamante: el fin de su relación les destrozó como producto publicitario

Paula Echevarría y David Bustamante formaban una de las parejas más mediáticas y seguidas de España. Mientras que la prensa trataba de captar todos sus movimientos, las marcas se peleaban por contar con alguno de ellos de imagen de sus productos. Además, no les faltaban compromisos laborales y sus agendas estaban repletas de eventos. Sin embargo, todo cambió en marzo de 2018, cuando anunciaron el fin de su matrimonio.

Desde entonces, su fuerza publicitaria, que funcionaba a la perfección cuando estaban juntos, perdió fuerza e interés por separado. Tras unos primeros meses en los que el divorcio y sus causas despertaron una gran atención en los medios, Paula y David vieron reducida su presencia en la prensa.

Dejar de ser actualidad podría haber provocado una gran caída en sus ingresos. Según la experta en redes sociales Alexia Herms, la actriz y el cantante ahora ingresarían por sus publicaciones en Instagram una cifra muy por debajo de los entre 3.000 y 5.000 euros que ganaban en el pasado.

Además, esta pérdida de importancia se une al poco tirón que tienen sus respectivas parejas. Echevarría encontró el amor en Miguel Torres, pero el exfutbolista no despierta una gran atención ni entre los usuarios ni entre los medios. Tampoco interesa mucho Yana Olina, la bailarina que sale con Bustamante. En definitiva, las nuevas parejas no han ayudado a crear nuevos productos que sigan siendo reclamo e interés.

Todo esto se une al parón en las carreras de Paula y David. Mientras que el cantante no estrena disco de febrero de 2019, la actriz no tiene papeles desde 2017. El coronavirus también ha supuesto un duro golpe para sus proyectos profesiones, dejando algunos de sus trabajos en 'stand by'.

Si bien es cierto que Paula aún es imagen de marcas y despierta más atención de David, también lo es que ha perdido cierta importancia en detrimento de otras actrices como Ester Expósito, que es la española más seguida de la historia en Instagram. Echevarría mantiene colaboraciones puntuales con firmas, quizás ampliadas ahora por estar de nuevo en boca de todos por su embarazo, pero no tiene el boom ni el volumen de trabajo que tenía cuando lo suyo con el artista era amor verdadero.