Corinna ataca a toda la Familia Real: "Si alguien necesitaba dinero, lo cogía"

Corinna Larsen ha vuelto a levantar ampollas tras su última entrevista. En esta ocasión, la que fuera ex amiga íntima del rey Juan Carlos I ha dicho que cualquier miembro de la Familia Real podía acceder al presunto dinero 'ilegal' del emérito cuando le hiciera falta. Además, ha reiterado que contra ella hay levantada una campaña de abuso mediático y de poder y ha comparado su situación con la de Meghan Markle.

"El efectivo no es rastreable, así que había mucho en el palacio. Por lo que me dijo Juan Carlos, cualquier miembro de la familia que necesitara efectivo lo cogía", ha señalado en una entrevista a The Telegraph. De esta forma, señala que cuando el emérito la paseó por Zarzuela le enseñó la famosa "cámara de dinero", una supuesta habitación con grandes cantidades de dienero en efectivo.

Por otro lado, la alemana asegura haberle pedido ayuda a Felipe VI para que detuviera la supuesta campaña de acoso contra su persona. Una campaña que según ella estuvo motivada por el propio emérito para tapar sus escándalos y escurrirlos hacia otro lado: "Le pedí que detuviera la campaña de abusos de su padre, que se mantiene como uno de los miembros de la Casa Real. Si no puedes controlar a tu propia familia, ¿Cómo puedes reinar un país?", ha expresado.

A Corinna le resultó sorprendente que Felipe VI ignorara supuestamente sus denuncias de acoso: "Me parece que es sorprendente y desconcertante con el clima de hoy día, que hay gente como Harvey Weinstein. El abuso no siempre es sexual, puede adoptar muchas formas. En mi caso es un abuso psicológico", ha remarcado.

Tiene claro el papel que ha jugado en todo este asunto: "Siento que me han tomado como rehén de, al menos, dos hombres extremadamente poderosos, el ex rey de España y el general Sanz Roldán". Para ella han intentado culparla de todos los escándalos para tapar los del emérito: "Me han culpado de la caída de un hombre (...) la hostilidad se canaliza siempre hacia las mujeres".

En este sentido, ha comparado su situación con la de Meghan Markle, que en marzo renunció junto a Harry a la corona británica debido al acoso mediático al que se estaban viendo sometidos: "Esta narrativa aún sobrevive. Se puede ver con Meghan y Harry. La hostilidad siempre va hacia la mujer y el pobre es esta criatura indefensa que ha sido horriblemente manipulada y es la mujer la que ha sumido al país en una enorme crisis".

Tal es la presión que siente Corinna que sostiene que muchas personas no podrían soportar esta carga: "Quieren que sienta que estoy sola, mucha gente se suicidaría si tuviera esta presión. Una campaña brutal, con precisión militar, de la que no se ha salvado ninguna parte de mi vida, ha apuntado". Si pudiera cambiar el pasado, tiene claro que lo haría: "Si me hubieran dado la opción de escoger entre el regalo y continuar con mi carrera, escogería mi profesión".

Al mismo tiempo, Corinna ha rememorado un crudo episodio que vivió en abril de 2012 durante un viaje a Brasil: "La noche anterior a marcharme de Brasil, un hombre apareció en la habitación de mi hotel a las 2 de la madrugada y me dijo que había venido a ayudarme a hacer las maletas. No llamó a la puerta ni encendió ninguna luz", ha recordado.

Ha relatado cómo fueron las palabras que los dos intercambiaron durante esa fatídica noche: "Mantuvimos una conversación que me dio miedo. Fue como hablar con Hannibal Lecter. Me dijo: si no haces lo que te digo, no puedo garantizar tu seguridad física ni la de tus hijos", ha sentenciado.