Clara Lago le envía un emotivo mensaje a Dani Rovira tras superar el cáncer: "Nunca dudé de que lo conseguirías"

Clara Lago le ha mandado un mensaje cargado de amor a Dani Rovira, que este sábado anunció con una ilusión desbordante que ha superado el linfoma de Hodgking que le diagnosticaron el pasado mes de marzo. La protagonista de Ocho Apellidos Vascos se convirtió durante estos meses en su inseparable compañera de batalla.

Dani ha demostrado durante estos momentos tan complicados ser un ejemplo de lucha y entereza: "Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero este, sin duda, era de los más difíciles", le ha escrito Clara este lunes.

La actriz, que el pasado jueves se tuvo que confinar en casa por haber entrado en contacto con un positivo en Covid-19, tenía claro de que su novio iba a ganar esta lucha y le ha agradecido poder estar a su lado en todo momento: "Nunca dudé de que lo conseguirías, y de que, además, sabrías ver un buen aprendizaje por el camino. Gracias por dejarme acompañarte, desde la cercanía y la distancia. Ha sido un regalo y un gran aprendizaje para mí también", ha expresado.

Para terminar su mensaje, le ha dejado unas motivadoras palabras con guiño incluido a la asociación que tienen en común (Ocho tumbao): "La incondicionalidad tiene forma de ocho tumbao".

El actor comunicó el pasado sábado que doblegó el cáncer que le diagnosticaron en pleno estallido de la pandemia: "Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡ESTOY CURADO! Todo acaba y todo empieza hoy. 6 meses de subida a una de las montan?as más duras a las que me he enfrentado, pero al fin llegué a la cima y, creedme, las vistas desde aquí son preciosas y reveladoras".

En el emocionante post le dejó unas palabras de agradecimiento a su chica: "Gracias, compañera, por compartir el peso de la mochila, los avituallamientos y por estas irrepetibles vistas. Gracias por la luz en la noche y la silla en el camino. Y por no soltarme...". Durante su lucha contra el linfoma de Hodgkin que le diagnosticaron en marzo, Rovira siempre se ha mostrado optimista y ha utilizado el humor como el gran arma frente a la enfermedad.