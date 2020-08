Brad Pitt ataca a Angelina Jolie tras su última decisión: la custodia de sus seis hijos, en juego

Brad Pitt ha contraatacado tras el último paso de Angelina Jolie en el proceso de divorcio. Hace unos días salió a la luz que la protagonista de Maléfica apartó al juez privado que llevaba su caso porque, según ella, ocultó estar unido profesionalmente a una de las letradas de su ex marido, Anne C. Kiley. Ahora, el protagonista de Seven ha desmentido las acusaciones de su ex mujer y ha explicado los verdaderos motivos por los que lo ha hecho.

Se trata del juez John W. Ouderkirk, el mismo magistrado que los casó en el año 2014 y que ambos contrataron de forma privada para que no se filtraran a la prensa informaciones sobre el proceso de divorcio, que comenzó hace ya cuatro años. En el documento presentado por Angelina para solicitar su retirada del caso, alegó que el magistrado "no reveló aquellos (documentos) que demostraban la relación actual, en curso y asidua entre él y la abogada del demandado", tal y como informó el Daily Mail.

Los abogados del actor se han manifestado al respecto manifestando que se trata de "un intento desesperado de Jolie para retrasar la adjudicación de cuestiones de custodia pendientes desde hace mucho tiempo". Jolie y Pitt tienen una orden de custodia temporal vigente mientras continúan negociando los acuerdos finales y ese sería el motivo por el que la protagonista de The Tourist estaría intentando alargar el proceso, ya que este le favorece mientras dure.

Los letrados tienen claro quienes son los verdaderos perjudicados de los últimos movimientos de Angelina: "Desafortunadamente, las personas más perjudicadas por la táctica de Jolie son los propios hijos de las partes, que continúan privados de una resolución final a estos problemas de custodia". El equipo legal del oscarizado intérprete recuerda, además, que fue la propia Jolie la que contrató personalmente los servicios del juez que ahora ha ordenado retirar del caso. También confiaron en él en varios asuntos matrimoniales para que actuara como mano neutra.

El complicado divorcio entre los dos está repleto de idas y venidas desde el verano de 2016, cuando la propia actriz presentó la demanda de divorcio. En 2018, la intérprete lo acusó de no pasarle a los seis hijos que tienen en común la suficiente manutención. En 2019 se oficializó el divorcio aunque dejaron en el tintero algunos cabos sueltos respecto a las cuestiones financieras y la custodia de los niños.

Con respecto a esto último, a mediados de julio se conoció que ambos se reconciliaron tras cuatro años y "mucha terapia" por el bien de los niños: "Los niños más pequeños van y vienen entre sus casas, -están a apenas diez minutos de distancia a pie-, y a Brad le encanta pasar el mayor tiempo posible con ellos. Parece mucho más feliz", alegaba una fuente cercana a la revista People.

Tan solo unas semanas antes, Angelina concedió una sorprendente entrevista en la que contó que se separó de Brad Pitt "por el bienestar de mis hijos". La actriz se mostró convencida de haber tomado "la decisión correcta" durante una entrevista con la revista Vogue India. También habló de los complicados años que ha pasado desde el divorcio: "Algunos se han aprovechado de mi silencio y los niños ven mentiras sobre ellos mismos en los medios de comunicación, pero les recuerdo que conocen su propia verdad".