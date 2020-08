La pasión turca de Miriam Saavedra: pillada en un yate junto a un futbolista

Miriam Saavedra, la princesa inca que fue novia de Carlos Lozano y que ha llegado a ser relacionada con Froilán Marichalar, parece haber olvidado al completo al presentador y al nieto de don Juan Carlos, si es que llegó a estar con él, y se consuela con un jugador del Depor a bordo de un yate.

Miriam Saavedra y Carlos Lozano fueron unos novios polémicos y la peruana entró a formar parte del elenco de personajes de la crónica rosa. Froilán fue relacionado con ella por algún medio pero parece que el afortunado es un futbolista del Deportivo de La Coruña: el turco Emre Çolak, de 29 años, dos más que la peruana, y con el que ha estado disfrutando de un paseo en barco y demás placer, como cenas y comidas.

"Carlos debería superar ya nuestra ruptura, debería pedir ayuda médica, no acepta que ya no va a estar conmigo nunca más", afirmaba Miriam, que no ha hablado de su nueva ilusión. Y es que la guerra con el presentador no cesa. Él contesta que la peruana se ha aprovechado de él durante años. "Lo que no he superado es que me haya engañado tanto, me alegro de que se haya ido sin papeles que es lo que venía buscando ( ) Que tenga cuidado y deje de hablar de mí, para mí está muerta, si se puede ir de mi país mejor, como siga te juro por mi hija que salgo ahí fuera y la destruyo, menos mal que no se quedó embarazada de mí", ha dicho él en un tono entre xenófobo y nada pacífico.

El pasado siempre vuelve

Miriam Saavedra aterrizó en España a principios de 2016 y se presentó en los medios como novia de Carlos Lozano. Entonces tenía 23 años y trabajaba como modelo en su Perú natal. Por eso existen pocas imágenes antiguas de la exuberante andina publicadas en nuestro país. En Informalia las recuperamos para comprobar que su belleza es natural.

Se trata de varias sesiones que realizó Miriam en su tierra ante las cámaras. Por entonces, tenía apenas 19 años, se hacía llamar Michi y acababa de terminar sus estudios de maquillaje, aunque su sueño era convertirse en actriz. Pero lo más sorprendente de su pasado es que su cara era muy distinta a la como la conocemos actualmente.

Ya entonces, Saavedra había pasado por quirófano para someterse a una rinoplastia y aumentarse el pecho (antes apenas tenía) aunque su aspecto de ahora presenta algún que otro retoque estético más. Especialmente en su nariz, que es mucho más puntiaguda que en sus inicios como modelo y sus facciones son ligeramente distintas.

Por aquellas fechas, Miriam lucía todos sus encantos en sesiones fotográficas cargadas de erotismo. A sus 19 años, se atrevía a posar con poca ropa poniendo caras muy sugerentes e incluso lo hacía en topless, aunque tapaba sus pechos con los brazos. Fue rebautizada por la revista Caretas de su país como "La reina de las curvas".

Después Miriam concursaó en Gran Hermano VIP contra su gran enemiga, Mónica Hoyos, otra ex de Carlos Lozano, madre de su hija Luna y, curiosamente, también nacida en Perú.