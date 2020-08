Gloria Camila se enzarza con la madre de Alba Carrillo después de que la llamara "celosa bulímica"

Gloria Camila y la madre de Alba Carrillo, Lucía Pariente, todavía no han enterrado el hacha de guerra que levantaron hace ya tres años, cuando coincidieron en Supervivientes 2017. Han vuelto a protagonizar una ardua discusión a través de las redes sociales, que se ha desatado cuando, de forma indirecta, la madre de Alba ha llamado a la hija de José Ortega Cano "celosa bulímica".

La cuenta oficial del concurso de Telecinco escribió un tuit en el que decían que la participación de Lucía en la isla de Honduras fue un tanto "complicada", "ya que muchos afirmaban que Lucía Pariente era 'un lastre' para su hija". La madre de Alba Carrillo respondió furiosa: "No es cierto, complicado fue vivir con una mujer rabiosa y maleducada que estaba protegida por su padre, una celosa bulímica, un machista, dos lerdas repetidas, una vieja y una italiana loca del coño. Los mencionados hicieron todo por tener oficio y trabajo en la tele. Penosos".

No es cierto, complicado fue vivir con una mujer rabiosa y maleducada que estaba protegida por su padre, una celosa bulímica, un machista, dos lerdas repetidas, una vieja y una italiana loca del coño. Los mencionados hicieron todo por tener oficio y trabajo en la tele. Penosos — Lucia Pariente (@pariente_lucia) August 14, 2020

Las palabras de Pariente llegaron a oídos de Gloria Camila, que le respondió con un demoledor mensaje a través de su cuenta de Instagram: "Pasados 3 años me encuentro que la señora Lucía Pariente sigue dando la nota, reventada y sin superar nada positivo de los demás. No es feliz si los demás lo son. Amargada se llama en mi diccionario", escribió este fin de semana.

A la hermana de Rocío Carrasco le ha molestado que le diga que sufre esa delicada enfermedad, aunque ha recordado los trastornos alimenticios que sufrió hace un año: "Yo por suerte no sufro esta enfermedad, pero sí hace un año sufrí pérdida de peso por estrés emocional y mental. Eso significa que por más que yo quiera comer adelgazo por los nervios. Me quedé en 47 kilos y le asegura que es una cosa seria como para reírse. No le voy a permitir que se meta en estos temas y menos para faltar el respeto y ofender a alguien", sentenció.

Lucia Pariente no se quedó callada tras la respuesta de Gloria Camila y espetó a través de Twitter: "Te autodenominas valiente, eso se llama protegida y prepotente con dos gotas de soberbia. La protección es como la fama, hoy la tienes y mañana... Si no tienes nada más... Recuerda con qué rabia dijiste a las reporteras 'voy a la universidad, ¿sabéis lo que es eso?", zanjó. La hija de la desaparecida Rocío Jurado ya no volvió a entrar al trapo.