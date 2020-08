Miley Cyrus cuenta cómo perdió la virginidad tras romper con su novio

Miley Cyrus ha roto su relación con Cody Simpson tras poco menos de un año juntos, según informa el portal de noticias norteamericano TMZ. La cantante, además, en las últimas horas ha concedido una entrevista en la que ha hablado de su vida sexual y ha desvelado que perdió la virginidad con el que fuera su marido, Liam Hemsworth.

"No lo hice todo con un chico hasta que no tuve dieciséis años", ha contado la artista, que añadía: "Pero acabé casándome con ese tío, lo que es una locura", ha recordado Cyrus, quien conoció a Liam en el año 2008 en el rodaje de la película The Last Song. Ambos contrajeron matrimonio en 2018 y se separaron un año después.

Asimismo, Cyrus también ha admitido que llegó a mentir a Hemsworth sobre su historial sexual: "Le mentí y le dije que no era el primero para no parecer una fracasada", en un engaño que duró más de una década.

Miley tampoco tiene reparos al contar que la primera vez que se fue a la cama fue con dos chicas: "Cuando tenía once o doce años, mis amigas empezaron a contarme lo que hacían con chicos y realmente, yo no lo entendía", ha explicado la cantante, que ha admitido: "Me sentí atraída por las mujeres mucho antes que por los hombres. Cuando tenía once años, pensaba que Minnie Mouse estaba buenísima".